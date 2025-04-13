Эти отходы с кухни могут спасти ваш сад — и удивить соседей

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не спешите выбрасывать банановую кожуру, кофейную гущу или яичную скорлупу. Эти простые кухонные отходы могут превратиться в настоящую сокровищницу для ваших растений.

Фото: Own work by Goyojona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компост

Что любят перцы? Калий!

Банановая кожура — идеальный помощник в выращивании перцев. Она богата калием, который укрепляет клеточные стенки, помогает усвоению воды и даже защищает от грибковых заболеваний. Просто закопайте кожуру в почву — и ожидайте щедрый урожай.

Орхидеи "обожают" дрожжи

Если у вас завалялись сухие дрожжи, не спешите печь пирог. Смешайте их с водой — и получите отличное удобрение для орхидей. Оно насыщает растения азотом, фосфором и калием, улучшая рост и цветение.

Кофе не только для вас

Кофейную гущу можно использовать для цуккини, гортензий и рододендронов. В ней содержатся азот, калий, фосфор и микроэлементы. Просто внесите гущу в почву — и растения скажут вам спасибо.

Крапивный настой — суперсредство для огурцов и тыквы

Крапиву можно найти почти в любом саду. Замочите её в воде, дайте настояться и используйте настой как мощное натуральное удобрение. Он особенно полезен во время активного роста овощей.

Завтрак для клематиса

Яичная скорлупа — источник кальция, необходимого для декоративных растений. Просто измельчите скорлупу и подсыпьте под куст клематиса. Эффект — пышное цветение и крепкие стебли.

Зола: использовать с умом

Для томатов и малины можно использовать древесную золу, если у вас кислая почва. Но помните: с золой лучше не перебарщивать — она может изменить баланс почвы.

Компост — король натуральных удобрений

Собирайте растительные отходы, траву и листья. Со временем из них получится питательный компост, идеальный для лаванды и газона. Натурально, эффективно и экологично.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

