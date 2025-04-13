Тихий садовый бунт: розы отказываются цвести без этих странных подкормок

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы — настоящие королевы сада. Но, как и любая аристократия, они требуют особого отношения. Если ваши кусты не радуют пышным цветением, возможно, им не хватает питания. И нет, вовсе не обязательно бежать в магазин за химией — на помощь придут обычные, но эффективные домашние средства.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Konstantinov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

Кофейная гуща — больше, чем утренний ритуал

Не спешите выбрасывать кофейную гущу. Благодаря высокому содержанию азота она отлично подходит для роз. Раз в месяц полейте корни раствором — примерно половина стакана. Но не увлекайтесь: одного кофе будет недостаточно. Подойдет и для других садовых любимцев, например, гортензий.

Яичная скорлупа — кальциевая подпитка

Измельчённую скорлупу можно смело вкапывать в землю. Особенно это нравится розам, любящим известь — таким как рождественские и постные сорта. Натурально и просто.

Компост — основа всего

Ничто не заменит хорошего компоста. Весной внесите 2-3 литра под каждый куст, а после летней обрезки — ещё немного. Это даст розам силы для цветения и роста.

Роговая стружка или мука — питательная бомба

Отлично подходит, если почва уже богата фосфором и калием. 50-60 граммов на квадратный метр — и розы будут вам благодарны. Мука действует быстрее — её частицы мельче.

Крапивный навоз — сила из сорняка

Классика органического земледелия. Измельчите крапиву, залейте дождевой водой (10 л на 1 кг), оставьте на солнце. Когда перестанет пениться — готово! Разводите 1:10 и поливайте раз в неделю до появления цветов.

Коровий навоз — проверенный союзник

Идеален для роз, особенно в виде гранул из садового центра. Распределите около 200 граммов на квадратный метр и аккуратно вотрите в почву. Питает долго и эффективно.

Эти простые средства не только улучшают почву, но и дают вашим розам всё необходимое — без химии и лишних затрат.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

