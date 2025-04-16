Сначала ведро — потом ещё одно: схема, по которой вишня плодоносит дважды

Мечта каждого дачника — собирать урожай не один раз, а два. И с вишней это вполне реально. Никаких хитрых удобрений, обрезок или экспериментов с климатом не потребуется. Всё, что нужно — правильно подобрать сорта и немного подстроить посадки.

Фото: pixabay.com by Schueler-Design, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишня

В чём суть

У вишни, как и у других плодовых культур, есть сорта с разным сроком созревания. Одни дают ягоды в начале лета, другие — ближе к августу. Если на участке грамотно сочетать ранние и поздние сорта, можно собирать урожай не один раз, а целых два — с перерывом в несколько недель.

Как это работает

Ранние сорта начинают плодоносить уже в конце июня — начале июля. Это первая волна.

Поздние сорта созревают в конце июля — августе. Пока первые деревья уже "отдохнули", вторые только начинают радовать ягодами.

В итоге, вместо короткого периода сбора — полноценный растянутый сезон вишнёвого изобилия.

Что посадить

К ранним относят сорта с тонкой кожицей и нежной мякотью — например, те, что радуют урожаем в самом начале лета. Поздние, наоборот, плотнее и лучше хранятся. Важно выбирать районированные сорта — те, что точно подойдут к климату вашего региона.

Несколько советов

Сажайте деревья на расстоянии, чтобы не мешали друг другу.

Для лучшего опыления используйте не один сорт, а хотя бы два близких по сроку.

Учитывайте, что поздние сорта более чувствительны к возвратным заморозкам.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

