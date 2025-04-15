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Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути

1:34
Садоводство

Перец кажется простой культурой, но и у него есть свои тонкости. Один из нюансов, о котором знают не все — это необходимость удалять первые цветки. Звучит парадоксально, особенно когда так ждёшь урожая. Но именно эта мера помогает растению стать сильнее и дать больше плодов в будущем.

Сладкий перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сладкий перец

Зачем удалять первоцветы

Первые бутоны — это сигнал: растение начинает тратить силы на цветение. Но в этот момент ему гораздо важнее направить ресурсы на развитие корней и укрепление стебля. Если не убрать соцветия, то вся энергия уйдёт в цветок — и саженец может ослабнуть. Особенно остро это проявляется после пересадки: кусты приживаются хуже, долго болеют, отстают в росте.

Удаление первоцветов помогает растению накопить питательные вещества и "подготовиться" к основному плодоношению. В результате — меньше стресса, больше завязей и стабильный урожай.

Когда и как удалять цветки

Не стоит обрывать бутоны слишком рано. Делать это лучше за неделю до высадки в открытый грунт. В этот момент растение уже набрало зелёную массу, но ещё не направило всю силу в цветение.

А если перец уже посажен

Всё зависит от состояния куста. Если стебель крепкий, листьев много и рост идёт активно — можно оставить цветы. Такое растение уже готово к плодоношению. Но если кустик слабоват — лучше удалить цветки, чтобы дать ему возможность набраться сил.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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