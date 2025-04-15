Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна радует пышным цветением вишни, но к лету — ни одной ягодки. Знакомо? Это одна из самых частых дачных проблем, и причина кроется не только в сортах или почве. Всё сложнее — и при этом решаемо.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Когда виноваты болезни

Вишня может цвести, но не давать плодов из-за заболеваний, поражающих цветки и листья. Самые опасные из них — монилиоз и коккомикоз. Первый проявляется как ожог: ветви с засохшими соцветиями выглядят обожжёнными. Второй — вызывает пятна на листьях, которые быстро желтеют, скручиваются и опадают. В обоих случаях дерево теряет завязь ещё до появления плодов.

Хитрость, которая работает

Проблему помогает решить регулярное прореживание кроны. Свободный доступ воздуха и света тормозит развитие грибковых инфекций. Особенно важно это для старых деревьев с загущёнными ветвями.

Что ещё поможет вишне плодоносить

Удаляйте корневую поросль и лишнюю растительность под деревом.

Рыхлите почву — это снижает риск переувлажнения.

Следите за режимом полива: сырость — идеальная среда для грибков.

Омолаживайте деревья: старые ветки ослабляют растение и затеняют завязь.

Подкармливайте по сезону, соблюдая умеренность.

Эти простые действия помогут предотвратить повторное заражение и создадут условия, в которых вишня не только цветёт, но и даёт полноценный урожай.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

