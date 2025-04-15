Хилая вчера — крепкая сегодня: способ, который перезапускает рассаду за 48 часов

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если рассада тянется вверх, выглядит бледной и слабой — значит, что-то пошло не так. Причины могут быть разными: мало света, слишком бедная почва или чрезмерный полив. Но ситуацию можно исправить — и довольно быстро.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ рассада

Два дня на перезагрузку

Когда рассаде не хватает сил, важно действовать мягко, но эффективно. Поддержка должна быть щадящей, особенно если после пикировки прошло немного времени. На этом этапе поможет простой приём:

В первые сутки опрыскайте листья слабым раствором стимулятора.

Через два дня аккуратно полейте рассаду под корень тем же составом.

Такое воздействие помогает растению "включиться", активизировать рост, и уже через пару дней можно заметить первые перемены.

Для уставших и "почти погибших"

Если рассада совсем потеряла вид — вялые листья, почти нет корней, стебель слишком тонкий — нужна более интенсивная подпитка:

На три литра воды добавьте щепотку стимулятора корнеобразования, немного комплексного удобрения и золу (около половины стакана).

Хорошо размешайте и полейте под корень.

Такая смесь насыщает растение микроэлементами, укрепляет корневую систему и запускает обменные процессы. Уже спустя пару дней рассада приобретает крепкий вид и более насыщенный цвет.

Важно помнить

Все подкормки нужно проводить с умом: только по влажной почве, в утренние или вечерние часы. А чтобы в будущем не бороться с вытягиванием — используйте хорошую почву, давайте больше света и умеренно поливайте.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

