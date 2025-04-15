Подмёрзла картошка? Не страшно — главное, что делать с ней в первые тёплые дни

Весной дачники нередко сталкиваются с проблемой: часть посадочного картофеля подмёрзла. Выбрасывать жалко, сажать страшновато. Но даже такой материал может дать урожай — при правильном подходе и немного большем внимании.
Подмороженные клубни можно подготовить к посадке двумя способами:
Разложите клубни внутри. Когда появятся позеленевшие ростки — можно пересаживать в открытый грунт.
В тёплый день выложите картошку на улицу. На солнце бледные глазки оживут, и клубни будут готовы к посадке.
Чтобы получить урожай с ослабленных клубней, важно уделить посадке немного больше внимания:
рыхлите почву через неделю после посадки и после дождей;
обязательно окучивайте — это защитит от возвратных заморозков;
не забывайте о поливе, особенно в засушливое лето;
подкормите посадки трижды за сезон:
Первая подкормка — через пару недель после окучивания:
питательный раствор с содержанием азота и стимуляторов роста.
Вторая подкормка — при появлении бутонов:
смесь на основе калия и золы.
Третья подкормка — во время формирования клубней:
фосфорные и минеральные удобрения, способствующие наливу.
Если клубни пострадали не критично, сажать их можно. Главное — внимательно следить за ростом, поддерживать влажность и вносить питание вовремя. Такой уход позволит компенсировать стресс, пережитый картофелем, и получить достойный урожай.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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