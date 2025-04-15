Подмёрзла картошка? Не страшно — главное, что делать с ней в первые тёплые дни

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной дачники нередко сталкиваются с проблемой: часть посадочного картофеля подмёрзла. Выбрасывать жалко, сажать страшновато. Но даже такой материал может дать урожай — при правильном подходе и немного большем внимании.

Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

Что делать, если картошка подмёрзла

Подмороженные клубни можно подготовить к посадке двумя способами:

Если есть теплица

Разложите клубни внутри. Когда появятся позеленевшие ростки — можно пересаживать в открытый грунт.

Если теплицы нет

В тёплый день выложите картошку на улицу. На солнце бледные глазки оживут, и клубни будут готовы к посадке.

Уход за подмороженной посадкой

Чтобы получить урожай с ослабленных клубней, важно уделить посадке немного больше внимания:

рыхлите почву через неделю после посадки и после дождей;

обязательно окучивайте — это защитит от возвратных заморозков;

не забывайте о поливе, особенно в засушливое лето;

подкормите посадки трижды за сезон:

Первая подкормка — через пару недель после окучивания:

питательный раствор с содержанием азота и стимуляторов роста.

Вторая подкормка — при появлении бутонов:

смесь на основе калия и золы.

Третья подкормка — во время формирования клубней:

фосфорные и минеральные удобрения, способствующие наливу.

Если клубни пострадали не критично, сажать их можно. Главное — внимательно следить за ростом, поддерживать влажность и вносить питание вовремя. Такой уход позволит компенсировать стресс, пережитый картофелем, и получить достойный урожай.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

