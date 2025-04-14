Арбузы прямо с грядки: что нужно знать о посадке и уходе

Лето без арбуза — как пляж без солнца. Этот сочный и освежающий плод давно стал символом жаркого сезона. И хорошая новость в том, что вырастить арбуз можно не только в южных регионах. Главное — знать, с чего начать и как правильно ухаживать.
Покупайте только у проверенных поставщиков. Избегайте стихийных рынков.
Учитывайте сорт.
• Crimson Sweet — вынослив, даёт крупные плоды, подходит для умеренного климата.
• Sugar Baby — компактен, созревает быстрее, идеален для небольших участков.
Проверьте дату упаковки. Чем свежее семена, тем выше всхожесть.
Арбузам нужен солнечный участок, без застоя воды.
Почва должна быть лёгкой, рыхлой, плодородной.
Добавьте компост или перегной за неделю до посадки.
Под каждую лунку (30x30 см, глубиной 15 см) — горсть удобрения.
Посадка возможна, когда почва прогреется до +18 °C — обычно в мае-июне.
Полив: глубокий, но нечастый. Лучше пореже, но обильно. Переувлажнение — враг.
Рыхление: улучшает доступ воздуха и сдерживает рост сорняков.
Обрезка: убирайте побеги дальше 60 см от главного стебля, чтобы плоды получали больше питания.
Удобрение: используйте смеси с азотом, фосфором и калием, но в меру.
Защита: тля, клещи и муравьи — частые гости. Используйте травяные настои (чеснок, мята, острый перец).
Глухой звук при постукивании.
Высохшие, желтеющие усики и стебли.
Яркая окраска и жёлтое пятно на боку.
Собирайте арбузы острым ножом, оставляя хвостик — это продлевает срок хранения.
Лучше всего арбузы хранятся в прохладном и сухом месте.
Используйте в салатах, соках, смузи или просто ешьте охлаждёнными дольками.
Это не только вкусно, но и полезно — арбузы богаты антиоксидантами, витаминами А и С.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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