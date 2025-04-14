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Арбузы прямо с грядки: что нужно знать о посадке и уходе

2:25
Садоводство

Лето без арбуза — как пляж без солнца. Этот сочный и освежающий плод давно стал символом жаркого сезона. И хорошая новость в том, что вырастить арбуз можно не только в южных регионах. Главное — знать, с чего начать и как правильно ухаживать.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Выбираем правильные семена

  • Покупайте только у проверенных поставщиков. Избегайте стихийных рынков.

  • Учитывайте сорт.
    Crimson Sweet — вынослив, даёт крупные плоды, подходит для умеренного климата.
    Sugar Baby — компактен, созревает быстрее, идеален для небольших участков.

  • Проверьте дату упаковки. Чем свежее семена, тем выше всхожесть.

Готовим почву и место

  • Арбузам нужен солнечный участок, без застоя воды.

  • Почва должна быть лёгкой, рыхлой, плодородной.
    Добавьте компост или перегной за неделю до посадки.

  • Под каждую лунку (30x30 см, глубиной 15 см) — горсть удобрения.

Посадка возможна, когда почва прогреется до +18 °C — обычно в мае-июне.

Уход за растением

  • Полив: глубокий, но нечастый. Лучше пореже, но обильно. Переувлажнение — враг.

  • Рыхление: улучшает доступ воздуха и сдерживает рост сорняков.

  • Обрезка: убирайте побеги дальше 60 см от главного стебля, чтобы плоды получали больше питания.

  • Удобрение: используйте смеси с азотом, фосфором и калием, но в меру.

  • Защита: тля, клещи и муравьи — частые гости. Используйте травяные настои (чеснок, мята, острый перец).

Как понять, что арбуз созрел

  • Глухой звук при постукивании.

  • Высохшие, желтеющие усики и стебли.

  • Яркая окраска и жёлтое пятно на боку.

Собирайте арбузы острым ножом, оставляя хвостик — это продлевает срок хранения.

Хранение и вкусное использование

  • Лучше всего арбузы хранятся в прохладном и сухом месте.

  • Используйте в салатах, соках, смузи или просто ешьте охлаждёнными дольками.
    Это не только вкусно, но и полезно — арбузы богаты антиоксидантами, витаминами А и С.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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