Вот как получить в 3 раза больше картошки без лишней работы

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1:12
Садоводство

Окучивание, постоянные поливы, борьба с сорняками — всё это можно забыть, если попробовать один не самый популярный, но эффективный метод посадки картошки. Секрет прост: нужна только лопата, зола и… солома.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Что нужно сделать

Вместо привычных борозд картофель сажают в отдельные лунки, которые легко выкопать обычной лопатой. В каждую ямку:

  • бросьте горсть золы — это естественное удобрение и защита от болезней;

  • положите семенной клубень;

  • присыпьте землёй.

Когда вся грядка будет готова, её нужно плотно укрыть слоем соломы — не менее 5-6 см. И всё! Можно отдыхать.

Почему метод работает

  • Окучивать не нужно — солома заменяет весь процесс.

  • Поливы становятся редкими — мульча удерживает влагу в почве.

  • Сорняки почти не пробиваются — под слоем соломы света нет.

  • Урожайность растёт — клубни развиваются в рыхлой и влажной среде, их больше и они крупнее.

Многие дачники уже используют эту технику и собирают по ведру картошки с куста — без привычной суеты и спины в мыле.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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