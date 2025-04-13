Вот как получить в 3 раза больше картошки без лишней работы

Окучивание, постоянные поливы, борьба с сорняками — всё это можно забыть, если попробовать один не самый популярный, но эффективный метод посадки картошки. Секрет прост: нужна только лопата, зола и… солома.
Вместо привычных борозд картофель сажают в отдельные лунки, которые легко выкопать обычной лопатой. В каждую ямку:
бросьте горсть золы — это естественное удобрение и защита от болезней;
положите семенной клубень;
присыпьте землёй.
Когда вся грядка будет готова, её нужно плотно укрыть слоем соломы — не менее 5-6 см. И всё! Можно отдыхать.
Окучивать не нужно — солома заменяет весь процесс.
Поливы становятся редкими — мульча удерживает влагу в почве.
Сорняки почти не пробиваются — под слоем соломы света нет.
Урожайность растёт — клубни развиваются в рыхлой и влажной среде, их больше и они крупнее.
Многие дачники уже используют эту технику и собирают по ведру картошки с куста — без привычной суеты и спины в мыле.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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