Вот как получить в 3 раза больше картошки без лишней работы

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Окучивание, постоянные поливы, борьба с сорняками — всё это можно забыть, если попробовать один не самый популярный, но эффективный метод посадки картошки. Секрет прост: нужна только лопата, зола и… солома.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Что нужно сделать

Вместо привычных борозд картофель сажают в отдельные лунки, которые легко выкопать обычной лопатой. В каждую ямку:

бросьте горсть золы — это естественное удобрение и защита от болезней;

положите семенной клубень;

присыпьте землёй.

Когда вся грядка будет готова, её нужно плотно укрыть слоем соломы — не менее 5-6 см. И всё! Можно отдыхать.

Почему метод работает

Окучивать не нужно — солома заменяет весь процесс.

Поливы становятся редкими — мульча удерживает влагу в почве.

Сорняки почти не пробиваются — под слоем соломы света нет.

Урожайность растёт — клубни развиваются в рыхлой и влажной среде, их больше и они крупнее.

Многие дачники уже используют эту технику и собирают по ведру картошки с куста — без привычной суеты и спины в мыле.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

