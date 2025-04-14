Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой

Даже самый идиллический дачный отдых может быть испорчен… шипением из кустов. Если вы столкнулись с визитом незваных пресмыкающихся, пора действовать — змеи редко забредают просто так.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Кошелев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Узорчатый полоз в естественной среде

Почему змеи выбирают именно ваш участок

Если рептилии облюбовали вашу дачу, значит, она им нравится. Тут тепло, спокойно, много еды (грызуны, насекомые) и есть укромные уголки — куча досок, хлам, заросли или старая теплица. И да, если змее удобно — она останется до холодов.

Как сделать участок непригодным для змей

1. Уберите всё лишнее.

Строительный мусор, старые доски, заросли травы и кустарников — всё это нужно сжечь, вынести или сдать. Чем меньше укрытий, тем лучше.

2. Избавьтесь от грызунов.

Змеи охотятся на мышей и крыс. Уберите весь растительный мусор, падалицу, испорченные овощи и еду, которая может привлечь грызунов.

3. Создайте змее дискомфорт.

Пресмыкающиеся не любят шум и вибрацию. Подходит частое движение, собаки, даже газонокосилка может их отпугнуть. А вот под сараем или баней — особенно если там щели — они могут спрятаться. Эти места тоже нужно проверить и закрыть.

Что ещё помогает

В продаже есть ультразвуковые отпугиватели — они создают вибрации и звуки, которые змеи не переносят. Такие устройства устанавливаются прямо в землю и работают на батарейках или от солнца.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

