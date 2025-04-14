После этой смеси капуста распушится и позеленеет

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если осенью вы не успели подготовить грядку для капусты — не беда. Весной ситуацию легко исправить. Достаточно внести органику и комплекс микроэлементов, чтобы растение пошло в рост.

Фото: creativecommons.org by Evelyn Gunn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста савойская

Уже через неделю вы заметите, как капуста стала пышнее, насыщеннее по цвету и активнее развивается.

Самая важная подкормка — вторая

Когда зелень набрала силу, наступает момент, который опытные дачники считают ключевым: второе питание. Перед процедурой грядку нужно хорошо пролить обычной водой — это защитит корни от ожога.

И только после этого в игру вступает азот.

Но с ним нужно быть осторожным: избыток может привести к киле — опасному заболеванию корней.

Что выбрать: нашатырь или селитру

Самый безопасный вариант для капусты — нашатырный спирт. Он быстро усваивается и не копит вредных солей. На 10 литров воды добавьте 3 столовые ложки нашатыря. Под каждый куст — по 0,5 литра раствора.

Если под рукой только аммиачная селитра — тоже подойдёт. Для раствора потребуется 1 столовая ложка селитры на 10 литров воды. Тот же объём, те же правила полива.

Кстати, одного килограммового пакета хватит на пару сезонов при участке в 6 соток.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

