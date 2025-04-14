Черви испортили урожай: как не допустить этого снова

Червивые яблоки — тревожный сигнал. Особенно если в каждом втором плоде обнаруживаются тёмные отверстия. Это явный признак того, что в саду завёлся вредитель. Причём он охотно переключается не только на яблони, но и на другие плодовые деревья.
Паразиты повреждают мякоть изнутри, из-за чего яблоки начинают портиться и рано падают на землю. Такая проблема чаще возникает в запущенных садах, где не проводится профилактика.
Чтобы летом не разочаровываться в урожае, важно соблюдать простые меры защиты:
очищайте ветки от старой, отслоившейся коры — под ней любят зимовать личинки;
перекапывайте почву в приствольном круге осенью и весной;
обрабатывайте деревья после окончания цветения — это ключевой момент.
В случае необходимости повторную обработку проводят в период созревания плодов. Но если червяки уже поселились в яблоках, спасти урожай не получится — только выбрасывать.
Садоводы применяют два типа препаратов:
химические: например, "Инта-Вир";
биологические: "Фитоферм" или "Лепидоцид".
А ещё можно сделать ловушку — повесить на дерево банку с яблочным компотом или водой, смешанной с уксусом. Запах привлечёт вредителей, и они окажутся в ловушке.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.