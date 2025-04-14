Черви испортили урожай: как не допустить этого снова

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Червивые яблоки — тревожный сигнал. Особенно если в каждом втором плоде обнаруживаются тёмные отверстия. Это явный признак того, что в саду завёлся вредитель. Причём он охотно переключается не только на яблони, но и на другие плодовые деревья.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Почему фрукты опадают раньше времени

Паразиты повреждают мякоть изнутри, из-за чего яблоки начинают портиться и рано падают на землю. Такая проблема чаще возникает в запущенных садах, где не проводится профилактика.

Как не допустить нашествия

Чтобы летом не разочаровываться в урожае, важно соблюдать простые меры защиты:

очищайте ветки от старой, отслоившейся коры — под ней любят зимовать личинки;

перекапывайте почву в приствольном круге осенью и весной;

обрабатывайте деревья после окончания цветения — это ключевой момент.

В случае необходимости повторную обработку проводят в период созревания плодов. Но если червяки уже поселились в яблоках, спасти урожай не получится — только выбрасывать.

Что использовать против вредителей

Садоводы применяют два типа препаратов:

химические : например, "Инта-Вир";

биологические: "Фитоферм" или "Лепидоцид".

А ещё можно сделать ловушку — повесить на дерево банку с яблочным компотом или водой, смешанной с уксусом. Запах привлечёт вредителей, и они окажутся в ловушке.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

