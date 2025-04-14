Как вырастить рассаду астр, чтобы клумба зацвела раньше

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первые весенние недели — лучшее время для посева астр на рассаду. Эти цветы не требуют сложного ухода, но есть нюансы, от которых зависит будущий результат.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парк

Если всё сделать правильно, уже в начале лета клумбы будут усыпаны яркими цветами.

Готовим контейнеры и почву

Для начала возьмите пластиковые ёмкости и заполните их субстратом. Отлично подойдёт смесь из листовой земли и песка в равных частях — она лёгкая и хорошо пропускает воздух.

Разровняйте поверхность и рассыпьте семена, заглубив примерно на 1 см.

Главное — не переувлажнить

Поливать посадки из лейки — плохая идея. Лучше использовать распылитель: он равномерно увлажняет почву и не вымывает семена. Затем контейнер накройте прозрачной крышкой или плёнкой — это создаст эффект мини-теплицы.

Поставьте ёмкости в светлое и тёплое место. Но не забывайте:

ежедневно проветривайте посадки, снимая крышку минут на 15

следите, чтобы земля не пересыхала

После появления ростков

Когда покажутся всходы, укрытие можно убрать совсем. Перенесите рассаду туда, где немного прохладнее — 18-20 градусов вместо прежних 22. Это поможет сеянцам не вытягиваться и окрепнуть.

Такой простой алгоритм позволит вырастить крепкую и здоровую рассаду астр.

Уточнения

А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.

