Как вырастить рассаду астр, чтобы клумба зацвела раньше

Первые весенние недели — лучшее время для посева астр на рассаду. Эти цветы не требуют сложного ухода, но есть нюансы, от которых зависит будущий результат.
Если всё сделать правильно, уже в начале лета клумбы будут усыпаны яркими цветами.
Для начала возьмите пластиковые ёмкости и заполните их субстратом. Отлично подойдёт смесь из листовой земли и песка в равных частях — она лёгкая и хорошо пропускает воздух.
Разровняйте поверхность и рассыпьте семена, заглубив примерно на 1 см.
Поливать посадки из лейки — плохая идея. Лучше использовать распылитель: он равномерно увлажняет почву и не вымывает семена. Затем контейнер накройте прозрачной крышкой или плёнкой — это создаст эффект мини-теплицы.
Поставьте ёмкости в светлое и тёплое место. Но не забывайте:
Когда покажутся всходы, укрытие можно убрать совсем. Перенесите рассаду туда, где немного прохладнее — 18-20 градусов вместо прежних 22. Это поможет сеянцам не вытягиваться и окрепнуть.
Такой простой алгоритм позволит вырастить крепкую и здоровую рассаду астр.
А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.
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