Залейте хлеб кипятком и подождите: удобрение для огурцов готово

Огурцы любят подкормку — особенно в период активного роста. Но что делать, если под рукой нет удобрений, а до дачного магазина — как до Марса?
Ответ прост: подкормку можно приготовить из подручных средств. Причем не хуже, чем в покупных упаковках.
Для насыщения растений азотом используют аммиачную селитру — всего одну столовую ложку на 10 литров воды. Если её нет, замените тремя ложками аптечного нашатыря. Оба варианта отлично справляются с задачей — обеспечивают огурцы азотом в доступной форме.
Калий и кальций — ещё два ключевых элемента. Получить их можно с помощью зольной вытяжки:
Залейте булку хлеба 5 литрами кипятка.
Добавьте 1 стакан древесной золы.
Дождитесь, пока раствор остынет и осядет.
Процедите — и готово.
Этот состав стимулирует рост и укрепляет растения.
Для развития завязей и укрепления иммунитета огурцам необходим бор. Возьмите 2-3 грамма борной кислоты (это чуть меньше чайной ложки) и растворите в горячей воде. Затем добавьте в общую ёмкость.
Смешайте все компоненты в 10 литрах воды и поливайте по 1 литру под каждый куст. Такой раствор поможет огурцам развиваться быстро и без стресса.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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