Залейте хлеб кипятком и подождите: удобрение для огурцов готово

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы любят подкормку — особенно в период активного роста. Но что делать, если под рукой нет удобрений, а до дачного магазина — как до Марса?

Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Ответ прост: подкормку можно приготовить из подручных средств. Причем не хуже, чем в покупных упаковках.

Бюджетная замена азотных удобрений

Для насыщения растений азотом используют аммиачную селитру — всего одну столовую ложку на 10 литров воды. Если её нет, замените тремя ложками аптечного нашатыря. Оба варианта отлично справляются с задачей — обеспечивают огурцы азотом в доступной форме.

Зольный раствор с хлебом

Калий и кальций — ещё два ключевых элемента. Получить их можно с помощью зольной вытяжки:

Залейте булку хлеба 5 литрами кипятка.

Добавьте 1 стакан древесной золы.

Дождитесь, пока раствор остынет и осядет.

Процедите — и готово.

Этот состав стимулирует рост и укрепляет растения.

Не забывайте о боре

Для развития завязей и укрепления иммунитета огурцам необходим бор. Возьмите 2-3 грамма борной кислоты (это чуть меньше чайной ложки) и растворите в горячей воде. Затем добавьте в общую ёмкость.

Как использовать

Смешайте все компоненты в 10 литрах воды и поливайте по 1 литру под каждый куст. Такой раствор поможет огурцам развиваться быстро и без стресса.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

