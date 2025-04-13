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Этот сорт даёт свёклу, как в детстве — а вы о нём даже не знали

1:28
Садоводство

Свекла получилась безвкусной? Не спешите винить погоду или подкормки. Всё дело может быть не в уходе, а в… пачке с семенами. Даже опытные дачники порой забывают, что сладкий вкус — это не бонус, а программированная особенность сорта.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Вкус начинается с правильного выбора

Главный секрет сладкой, сочной свёклы — сорт. И никакие "танцы с лейкой" тут не помогут, если вы изначально выбрали не то.

При покупке внимательно читайте упаковку. Вас должна интересовать надпись вроде:

  • "Сахарная"

  • "Сладкая"

  • "Универсальная для салатов"

Если же вы наспех схватили пакет с неизвестным названием, не вчитываясь в характеристики, велика вероятность получить на выходе жёсткий и пресный корнеплод — без шансов на исправление.

Соль — не волшебство

Существует миф, что если вовремя подсыпать соли — свёкла станет слаще. Увы, это работает только в условиях генетически заложенного вкуса. Сорт посредственный? Подкормки не спасут.

Следите за сроками и калий не забудьте

Чтобы свёкла порадовала не только цветом, но и вкусом, важны два правила:

  • Не сейте слишком рано. Свёкла не любит холодную почву — будет плохо развиваться.

  • За месяц до сбора внесите калий. Этот элемент реально влияет на накопление сахаров — в отличие от азота, который даёт только ботву.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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