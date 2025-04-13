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Эти соседи уничтожают кабачки прямо на грядке — не сажайте их рядом

1:37
Садоводство

Кабачки растут плохо, хотя вы делаете всё правильно? Возможно, вы просто посадили их рядом с врагом. Некоторые культуры буквально "высасывают" из почвы всё, что нужно кабачкам для развития. Именно из-за неправильного соседства многие годами не могут получить хороший урожай.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

Вредные соседи: кого нельзя сажать рядом с кабачками

1. Картофель — злейший враг кабачков

Он активно тянет из почвы питательные вещества, оставляя кабачки голодными. Вдобавок у них общие болезни и вредители, которые легко "мигрируют" с куста на куст. В таком тандеме страдают оба, но особенно — кабачки.

2. Тыквенные культуры — конкуренты по всем фронтам

Казалось бы, родственники: тыква, дыня, огурец. Но это и есть проблема. У них похожие требования к почве и питанию, и они будут мешать друг другу развиваться. Часто это заканчивается тем, что одна культура заглушает другую.

3. Лук и чеснок — не такие безобидные соседи

Хотя они считаются хорошими санитарными растениями, для кабачков они — источник стресса. Их резкий запах и агрессивные корни угнетают рост кабачков и мешают полноценному формированию плодов.

Что делать

Выбирайте для кабачков дружественное соседство: посадите рядом бобовые, кукурузу, салат или укроп. Они не только не мешают, но и помогают — например, привлекают полезных насекомых и улучшают состав почвы.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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