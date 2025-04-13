Эти соседи уничтожают кабачки прямо на грядке — не сажайте их рядом

Кабачки растут плохо, хотя вы делаете всё правильно? Возможно, вы просто посадили их рядом с врагом. Некоторые культуры буквально "высасывают" из почвы всё, что нужно кабачкам для развития. Именно из-за неправильного соседства многие годами не могут получить хороший урожай.
1. Картофель — злейший враг кабачков
Он активно тянет из почвы питательные вещества, оставляя кабачки голодными. Вдобавок у них общие болезни и вредители, которые легко "мигрируют" с куста на куст. В таком тандеме страдают оба, но особенно — кабачки.
2. Тыквенные культуры — конкуренты по всем фронтам
Казалось бы, родственники: тыква, дыня, огурец. Но это и есть проблема. У них похожие требования к почве и питанию, и они будут мешать друг другу развиваться. Часто это заканчивается тем, что одна культура заглушает другую.
3. Лук и чеснок — не такие безобидные соседи
Хотя они считаются хорошими санитарными растениями, для кабачков они — источник стресса. Их резкий запах и агрессивные корни угнетают рост кабачков и мешают полноценному формированию плодов.
Выбирайте для кабачков дружественное соседство: посадите рядом бобовые, кукурузу, салат или укроп. Они не только не мешают, но и помогают — например, привлекают полезных насекомых и улучшают состав почвы.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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