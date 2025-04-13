Этот дачный лайфхак спасёт от выкорчёвывания пней

Старый пень на участке — это не мусор, а шанс создать стильную дачную зону. Да, он портит вид и занимает место. Но вместо того чтобы выкорчёвывать корни или обрабатывать химикатами, хитрые дачники находят креативное решение: превращают пень… в мебель!

Фото: Own work by Jonatan Svensson Glad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пень

Стол из ничего — за 10 минут

Всё, что вам понадобится:

Старый пень

Ненужная столешница (или кусок доски)

Пара гвоздей или саморезов

Немного фантазии

Просто прибейте столешницу к пню — и он превращается в устойчивую ножку. Получается полноценный дачный столик, который можно поставить на газоне, у беседки или рядом с мангалом.

Идеи для вдохновения

Поставьте на стол вазоны с цветами — получится клумба с "пьедесталом"

Используйте для летних чаепитий или как подставку для садового декора

Украсьте столешницу мозаикой, камушками или даже росписью — получится арт-объект

Главное — не бояться фантазировать

Каждый ненужный элемент на даче можно обыграть. Даже пень. Необязательно сразу избавляться от всего, что не вписывается в стандартный вид сада. Иногда именно такие детали и делают участок уютным и запоминающимся.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

