Этот дачный лайфхак спасёт от выкорчёвывания пней

Старый пень на участке — это не мусор, а шанс создать стильную дачную зону. Да, он портит вид и занимает место. Но вместо того чтобы выкорчёвывать корни или обрабатывать химикатами, хитрые дачники находят креативное решение: превращают пень… в мебель!
Всё, что вам понадобится:
Старый пень
Ненужная столешница (или кусок доски)
Пара гвоздей или саморезов
Немного фантазии
Просто прибейте столешницу к пню — и он превращается в устойчивую ножку. Получается полноценный дачный столик, который можно поставить на газоне, у беседки или рядом с мангалом.
Поставьте на стол вазоны с цветами — получится клумба с "пьедесталом"
Используйте для летних чаепитий или как подставку для садового декора
Украсьте столешницу мозаикой, камушками или даже росписью — получится арт-объект
Каждый ненужный элемент на даче можно обыграть. Даже пень. Необязательно сразу избавляться от всего, что не вписывается в стандартный вид сада. Иногда именно такие детали и делают участок уютным и запоминающимся.
Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
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