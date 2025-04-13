Одна ошибка при пересадке — и томаты не выживут на грядке

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Рассаду помидоров можно загубить одной поспешной пересадкой. Чтобы в будущем собрать богатый и вкусный урожай, важно не просто посадить томаты в землю, а сделать это вовремя, правильно и с учётом всех этапов подготовки.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Томаты, помидоры

Когда высаживать томаты в открытый грунт

Самое важное правило — никаких заморозков. Температура воздуха должна стабильно держаться около +18-20 °C, а почва — быть прогретой. В зависимости от региона, подходящий период — с середины весны до начала лета.

Какой должна быть рассада

Саженцы не должны быть слабыми или слишком мелкими. Минимальная высота — 10 см, стебель — крепкий, листья — здоровые. Слишком юная рассада плохо приживётся и может погибнуть при первой же смене погоды.

Закалка перед высадкой

Перед переездом на грядку томаты нужно приучить к улице. Выносите рассаду на воздух на несколько часов в день, каждый день увеличивая время. Через неделю растения будут готовы к новым условиям.

Подготовка грядки

Заранее перекопайте участок и внесите компост или органику. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, без застоя воды.

Как пересаживать правильно

Выкопайте ямку чуть глубже корневого кома

Осторожно выньте рассаду и посадите, заглубив стебель до первого настоящего листа

Это простимулирует развитие сильной корневой системы

Первый полив

После пересадки — обязательно тщательно полейте. В дальнейшем поддерживайте умеренную влажность, но не заливайте: переувлажнение ведёт к корневой гнили.

Не забудьте об опоре

Помидоры быстро растут, и им нужна поддержка. Установите колышки или опоры сразу после посадки, чтобы не повредить корни позже.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

