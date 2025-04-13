Пышных пионов не будет, если вы продолжите поливать их вот так

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите пышные пионы? Не лейте удобрения под корень. Эта ошибка губит даже самые ухоженные кусты. Опытные садоводы знают: неправильная подкормка весной не поможет, а навредит — и цветения не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пионы

Почему нельзя подкармливать пионы под самый корень

Ранней весной, пока почва только оттаивает, допускается лишь мягкое опрыскивание: бордоская жидкость от грибков, зола — как профилактика. Но никакой "жижи" под основание куста!

Прямое внесение удобрений к корням может вызвать их загнивание. А это — путь к увяданию, слабым бутонам и отсутствию цветения.

Как правильно подкармливать пионы весной

Весной растению особенно важен азот, чтобы куст успел нарастить зелёную массу до образования бутонов.

Вот два проверенных варианта подкормки:

Коровяк (разбавить 1:10 с водой)

Аммиачная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды)

Но даже такие подкормки не стоит лить под стебель. Правильно — отступить 20 см от куста, по так называемому периметру кроны. Там находятся активные корешки, которые и впитают питание без вреда.

Ещё один важный шаг

Перед внесением удобрений обязательно пролейте грунт обычной водой. Это убережёт корни от ожога, особенно если погода ещё прохладная и земля не прогрелась.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).



