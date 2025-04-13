Корни выдыхают с облегчением: аптечная находка, которая спасает растения от весеннего стресса

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Аспирин — не только от головы, но и для корней. Оказывается, популярный лекарственный препарат способен укреплять растения не хуже удобрений. Он помогает огородным культурам пережить стресс, повысить иммунитет и легче справляться с болезнями.

Фото: web.archive.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

При пересадке — прямо в лунку

Пересадка — серьёзное испытание для любого растения. Чтобы снизить стресс, достаточно измельчить 2 таблетки аспирина и положить их в лунку, после чего залить водой. Такая простая добавка улучшает состояние корней и помогает быстрее адаптироваться на новом месте.

Для здоровья и защиты от болезней

Из аспирина можно приготовить универсальный раствор для полива и опрыскивания, который стимулирует естественную защиту растения:

10 таблеток

0,5 л тёплой воды

Раствор остужают и используют после предварительного увлажнения грядок. Обрабатывать можно не чаще одного раза в 10 дней — этого достаточно, чтобы укрепить растения и предотвратить болезни.

Почему это работает

Аспирин содержит салициловую кислоту, которая участвует в защитных реакциях и у растений. Она усиливает иммунитет, ускоряет заживление повреждений и помогает справляться с внешними стрессами — от перепадов температуры до атак вредителей.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.

