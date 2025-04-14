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Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза

1:27
Садоводство

Нашествие тли — не повод бежать в магазин за химикатами. В арсенале народных средств есть несколько простых, но эффективных способов, которые помогут прогнать вредителей с грядок без вреда для урожая.

Ревень (лат. Rhéum)
Фото: commons.wikimedia.org by Naturpuur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ревень (лат. Rhéum)

1. Чесночный настой: быстро и надёжно

Чеснок — натуральный инсектицид. Чтобы приготовить рабочее средство:

  • Несколько зубчиков измельчите в кашицу

  • Залейте водой и настаивайте сутки

  • Процедите и добавьте немного хозяйственного мыла

Опрыскивайте растения 2-3 раза с интервалом в несколько дней. Тля не выдерживает резкого аромата и покидает участок.

2. Древесная зола: защита и питание

Зола не только отпугивает вредителей, но и подкармливает растения. Для обработки:

  • 500 г золы

  • Немного хозяйственного мыла

  • Размешайте до однородной массы

Полученной смесью обрабатывайте поражённые культуры. Тля быстро теряет интерес к таким растениям.

3. Настой из хвои: мощный природный барьер

Хвоя вечнозелёных деревьев — ещё один природный способ избавиться от тли:

  • 500 г иголок

  • 2 л воды

  • Настаивайте неделю, затем процедите

  • Разбавьте с водой в пропорции 1:7

Опрыскивайте посадки с интервалом в 3-4 дня. Хвоя надолго отпугнёт тлю и не повредит растениям.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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