Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза

Нашествие тли — не повод бежать в магазин за химикатами. В арсенале народных средств есть несколько простых, но эффективных способов, которые помогут прогнать вредителей с грядок без вреда для урожая.
Чеснок — натуральный инсектицид. Чтобы приготовить рабочее средство:
Несколько зубчиков измельчите в кашицу
Залейте водой и настаивайте сутки
Процедите и добавьте немного хозяйственного мыла
Опрыскивайте растения 2-3 раза с интервалом в несколько дней. Тля не выдерживает резкого аромата и покидает участок.
Зола не только отпугивает вредителей, но и подкармливает растения. Для обработки:
500 г золы
Немного хозяйственного мыла
Размешайте до однородной массы
Полученной смесью обрабатывайте поражённые культуры. Тля быстро теряет интерес к таким растениям.
Хвоя вечнозелёных деревьев — ещё один природный способ избавиться от тли:
500 г иголок
2 л воды
Настаивайте неделю, затем процедите
Разбавьте с водой в пропорции 1:7
Опрыскивайте посадки с интервалом в 3-4 дня. Хвоя надолго отпугнёт тлю и не повредит растениям.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.