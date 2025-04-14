Три народных средства, которые уничтожают тлю с первого раза

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Нашествие тли — не повод бежать в магазин за химикатами. В арсенале народных средств есть несколько простых, но эффективных способов, которые помогут прогнать вредителей с грядок без вреда для урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Naturpuur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ревень (лат. Rhéum)

1. Чесночный настой: быстро и надёжно

Чеснок — натуральный инсектицид. Чтобы приготовить рабочее средство:

Несколько зубчиков измельчите в кашицу

Залейте водой и настаивайте сутки

Процедите и добавьте немного хозяйственного мыла

Опрыскивайте растения 2-3 раза с интервалом в несколько дней. Тля не выдерживает резкого аромата и покидает участок.

2. Древесная зола: защита и питание

Зола не только отпугивает вредителей, но и подкармливает растения. Для обработки:

500 г золы

Немного хозяйственного мыла

Размешайте до однородной массы

Полученной смесью обрабатывайте поражённые культуры. Тля быстро теряет интерес к таким растениям.

3. Настой из хвои: мощный природный барьер

Хвоя вечнозелёных деревьев — ещё один природный способ избавиться от тли:

500 г иголок

2 л воды

Настаивайте неделю, затем процедите

Разбавьте с водой в пропорции 1:7

Опрыскивайте посадки с интервалом в 3-4 дня. Хвоя надолго отпугнёт тлю и не повредит растениям.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

