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Огородники подкармливают лук навозом — и теряют урожай

1:24
Садоводство

Добавили навоз — и остались без лука. Знакомо? Чтобы получить сочные и крупные луковицы, важно не просто подкармливать растение, а делать это в нужное время и с умом. Многие дачники вносят удобрения по привычке — и теряют урожай.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Когда и чем подкармливать лук

Чтобы лук развивался правильно, ему нужно два этапа подкормки — с учётом фаз роста.

Первая подкормка — после появления двух листьев.

В это время растение особенно хорошо реагирует на настой куриного помёта. Он даёт нужный старт, стимулируя рост зелёной массы.

Вторая подкормка — спустя 2 недели.

Здесь уже важен калий. Этот элемент помогает формироваться головкам. Лучший и доступный источник калия — зола от несгоревших древесных остатков.

Что лучше не вносить

  • Свежий навоз — не помощник, а враг. Он тормозит развитие луковицы и может вызвать гниение.

  • Азотные удобрения в большом количестве вызывают избыток зелени, но замедляют формирование головок. Баланс здесь особенно важен.

Правильные подкормки — это не просто условность. Это гарантия, что ваш труд не пропадёт даром. Лук щедро отблагодарит за грамотный уход — но только если не перекормить его "вредными подарками".

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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