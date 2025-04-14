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Почему обрезка фикуса важна: преимущества для вашего растения

3:12
Садоводство » Комнатные цветы

Фикус — это одно из самых популярных комнатных растений, известное своими привлекательными листьями и способностью очищать воздух. Однако для того чтобы фикус радовал вас своим здоровьем и красотой, необходимо уметь правильно обрезать его. 

Фикус
Фото: starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Зачем обрезать фикус?

Обрезка фикуса помогает:

  1. Формировать крону: регулярная обрезка способствует созданию привлекательной формы куста.
  2. Убирать поврежденные и больные ветви: это помогает предотвратить распространение заболеваний и поддерживает здоровье растения.
  3. Стимулировать рост новых побегов: фикус активно реагирует на обрезку, в результате чего он начинает образовывать новые побеги и листья.

Когда обрезать фикус?

Оптимальное время для обрезки фикуса зависит от его вида, но в основном рекомендуется проводить эту процедуру весной, когда растение начинает активно расти. Обычно это время приходится на март или апрель, когда день становится длиннее, а температура воздуха повышается. Обрезка в этот период поможет растению быстрее восстановиться и начать наращивать новую зеленую массу.

Как правильно обрезать фикус?

  1. Подготовьте инструменты: используйте острые, продезинфицированные секаторы или ножницы, чтобы избежать повреждения растения и предотвратить инфекции. Дезинфицируйте инструменты спиртом или раствором марганцовки перед использованием.
  2. Оцените состояние растения: посмотрите на фикус и определите, какие ветви нуждаются в обрезке. Уберите те, которые выглядят больными, подсохшими или неправильно растут.
  3. Определите точки обрезки: обрезайте ветви на 1/3 длины, чтобы избежать сильного стресса для растения. Рекомендуется обрезать ветви на уровне междоузлий — это стимулирует рост новых побегов из спящих почек.
  4. Формирование кроны: если вы хотите изменить форму кроны, старайтесь делать обрезку не больше чем на одну треть от общего объема растения. Это поможет сохранить гармоничный вид фикуса.
  5. Убирайте опавшие листья и остатки: после обрезки уберите все опавшие листья и отрезанные ветви из горшка, чтобы предотвратить гниение и развитие вредителей.

Уход после обрезки

После обрезки фикусу необходимо обеспечить правильный уход:

  • Полив: убедитесь, что растение получает достаточное количество воды, но не переувлажняйте почву.
  • Освещение: держите фикус в светлом месте, защищая его от прямых солнечных лучей.
  • Удобрение: после обрезки можно начать удобрять фикус, используя специальные препараты для комнатных растений, чтобы поддержать его восстановление.

Правильная обрезка фикуса — ключ к здоровью и красивому виду вашего растения. Следуя рекомендациям по времени и технике обрезки, вы сможете создать гармоничную крону, улучшить здоровье растения и стимулировать его рост. Уделяйте фикусу внимание, и он отплатит вам яркими листьями и свежим видом на долгое время!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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