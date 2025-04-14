Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паника или реальность? Разбираемся, действительно ли скумбрии грозит полное исчезновение из-за чрезмерного вылова
Цельнозерновой или белый? Какой хлеб на самом деле полезнее — и почему всё не так просто
Забудьте о сырости и затхлом запахе: гениальный лайфхак с лавровым листом и солью, о котором мало кто знает
Арбузы прямо с грядки: что нужно знать о посадке и уходе
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Дешевле не значит хуже: как сэкономить на бензине и не угробить двигатель
Муфаса покорил мир: секретные причины успеха Короля Льва
Время снять маски! Почему фраза Всё хорошо вредит вашему будущему — мнение экспертов
Не маскируйте, а подчёркивайте! Лучшие платья для нестандартной фигуры

6 советов по размещению смородины в саду: как обеспечить оптимальные условия для роста

3:15
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур среди садоводов благодаря своим вкусным ягодам и высокой питательной ценности. Чтобы она радовала вас богатым урожаем, важным шагом является правильное размещение кустов в саду. В этой статье мы рассмотрим шесть советов, которые помогут вам успешно разместить смородину.

Чёрная смородина
Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Выбор подходящего места

Смородина предпочитает солнечные участки, где свет активно проникает в течение большинства дня. Оптимально, чтобы кусты получали солнечный свет не менее 6-8 часов в день. Избегайте затененных мест, так как недостаток света негативно сказывается на росте и урожайности растений.

Учитывайте климатические условия

При размещении смородины в саду необходимо учитывать климатические особенности вашего региона. В северных районах лучше отводить их на южные или юго-восточные склоны, где будет максимальное количество солнечного света. Также важно защитить кусты от холодных северных ветров, возможно, разместив их вблизи ограды или других растений.

Подбор грунта

Мягкие и кислые почвы идеально подходят для готовых кустов смородины. Если почва в вашем саду тяжелая и глинистая, добавьте органические вещества, такие как компост или перегной. Добейтесь рН на уровне 6-6.5 для здоровья растений, так как слишком высокий pH может негативно сказаться на их росте.

Соблюдение дистанции между кустами

При посадке смородины не забывайте соблюдать дистанцию между кустами. Оптимальное расстояние между рядами составляет 1,5-2 метра, а между самими кустами — 1-1,5 метра. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, что поможет предотвратить распространение болезней и улучшит доступ света к каждому растению.

Учитывайте соседство других растений

При размещении смородины важно учитывать совместимость с другими культурами. Смородина хорошо соседствует с чесноком, луком и морковью, а вот с капустой или картофелем лучше не сажать рядом, так как это может привести к конкуренции за ресурсы и повышенному риску заболеваний.

Защита от вредителей и болезней

При размещении смородины также стоит предусмотреть защиту от вредителей и болезней. Избегайте расположения кустов вблизи мест с высокой влажностью, так как это может привести к гниению корней и развитию грибковых инфекций. Также важно обеспечить достаточное расстояние между смородиной и другими культурами, чтобы уменьшить риск передачи заболеваний.

Правильное размещение кустов смородины в саду — это залог богатого и здорового урожая. Следуя приведенным выше советам, вы сможете оптимально организовать пространство и создать подходящие условия для роста ваших растений. Не забывайте также о регулярном уходе и внимании к потребностям смородины, чтобы наслаждаться вкусными ягодами на протяжении всего сезона!

Уточнения

Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Новости спорта
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом Аудио 
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Наука и техника
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает Аудио 
Популярное
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры

Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.

Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Последние материалы
Лучший способ сделать котлеты сочными — и это не только свинина
Ваш белый потолок старит интерьер: раскрываем тайну, почему десятилетиями нам лгали о его преимуществах
Передозировка в баночке: как гипервитаминоз угрожает даже тем, кто просто заботится о себе
Дорогая и неудобная: почему Волга заставляла советских граждан платить дважды
Вы удивитесь, узнав, что сначала нужно наносить не праймер, а другой продукт, чтобы макияж держался весь день
Этот лимонный бисквит с кремом сведет вас с ума: всего один шаг к идеальной нежности
Трагедия Титаника: какие шокирующие детали раскрыли исследователи
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Мох в теплице? Узнайте, как с ним бороться легко и эффективно
Минус 15 и убытки миллионами: как апрельские заморозки потрясли сельское хозяйство Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.