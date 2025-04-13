Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия Титаника: какие шокирующие детали раскрыли исследователи
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Минус 15 и убытки миллионами: как апрельские заморозки потрясли сельское хозяйство Турции
Это запомнится! Пятёрка удивительных культурных секретов, о которых вам не расскажут гиды
Актёр Стивен Сигал празднует день рождения: типичный образ экшн-героя
Тяжёлые шторы спасали их: удивительный лайфхак из 1837 года для отопления дома
Вот как получить в 3 раза больше картошки без лишней работы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Готов за 30 минут и к чему угодно: соус, который спасёт ужин

Мох в теплице? Узнайте, как с ним бороться легко и эффективно

3:23
Садоводство » Советы

Мох в теплице может стать настоящей проблемой для садоводов, так как он создаёт нежелательную среду, затеняя растения и способствуя повышению влажности, что может привести к различным заболеваниям. 

мох
Фото: https://commons.wikimedia.org by HermannSchachner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мох

Почему появляется мох в теплице?

Мох чаще всего появляется в теплице в условиях высокой влажности и недостаточного освещения. Основные факторы, способствующие его росту:

  • Избыточная влага: частые поливы и плохая вентиляция создают оптимальные условия для размножения мха.
  • Низкая температура: холодные ночи и недостаток солнечного света замедляют высыхание почвы и стен теплицы.
  • Дефицит кислорода: заброшенные участки теплицы без должного ухода также могут стать средой для разрастания мха.

Способы борьбы с мхом

Устранение избыточной влаги

  • Регулярный полив: убедитесь, что вы не переливаете растения. Поливайте их только при необходимости, проверяя влажность почвы.
  • Вентиляция: обеспечьте хорошую вентиляцию в теплице, открывая двери и окна, чтобы уменьшить влажность.

Физическое удаление

  • Очистка поверхности: с помощью щетки или скребка аккуратно удалите мох с поверхности почвы, стен и других поверхностей теплицы.
  • Замена слоя почвы: если мох укрыл значительную часть почвы, рассмотрите возможность замены верхнего слоя почвы на свежий, свободный от мха.

Использование химических средств

  • Фунгициды: существуют препараты, которые помогут уничтожить мох и грибки. Применяйте их согласно инструкции и следите за сроками ожидания до сбора урожая.
  • Соли и растворы: некоторые садоводы используют раствор соли (1 часть соли на 5 частей воды) для обработки мха. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить растения.

Профилактика появления мха

Правильный уход за теплицей

  • Оптимальная влажность: регулируйте уровень влажности, следя за поливом и проветривая теплицу.
  • Солнечное освещение: убедитесь, что растения получают достаточное количество света. Возможно, стоит переместить или обрезать растения, которые затеняют других.

Уборка и поддержание чистоты

  • Регулярная уборка: убирайте листья и другие органические остатки, которые могут стать источником влаги.
  • Чистка стен: периодически мойте окна и стены теплицы, чтобы увеличить доступ света.

Использование мульчи

  • Мульчирование почвы: используйте органическую мульчу, такую как солома, чтобы сохранить в почве влагу и предотвратить появление мха

Борьба с мхом в теплице требует комплексного подхода. Устранение избыточной влаги, регулярная уборка и оптимизация условий для растений помогут предотвратить его появление. Используйте физические методы удаления мха или химические средства при необходимости. Помните, что профилактика всегда лучше, чем лечение, поэтому следите за состоянием вашей теплицы и заботьтесь о своих растениях. С учетом всех рекомендаций вы сможете сохранить здоровую и продуктивную среду для выращивания растений в теплице.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Так тренировались индийские борцы и воины: сейчас это упражнение популярно в йоге
Новости спорта
Так тренировались индийские борцы и воины: сейчас это упражнение популярно в йоге Аудио 
Популярное
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры

Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.

Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Последние материалы
Тяжёлые шторы спасали их: удивительный лайфхак из 1837 года для отопления дома
Вот как получить в 3 раза больше картошки без лишней работы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Готов за 30 минут и к чему угодно: соус, который спасёт ужин
Опилки в деле: как защитить и обогатить ваш огород с помощью мульчи
Табличка врёт, эвакуатор не приедет: неожиданный лайфхак для парковки в мегаполисе
Ошибки в уходе за кожей после пилинга, из-за которых страдает каждая вторая девушка
Склоны, свадьбы и жаркие спуски: как GrelkaFest-2025 стал символом активного отдыха
Юрий Лоза высказался о росте торговых пошлин: китайцы – ребята гордые
Гламурное внеземное путешествие женского экипажа? Джефф Безос меняет правила игры в космических запусках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.