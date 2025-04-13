Почему важна подкормка клубники в апреле

Апрель – это время активного роста для клубники. Как правило, именно в этот месяц клубника начинает показывать первые признаки жизни после зимнего периода, и садоводы задумываются о том, чем подкормить свои растения, чтобы обеспечить им здоровый и обильный урожай.
Подкормка клубники в апреле помогает растениям:
Клубника требует определённого баланса питательных веществ:
Компост и хорошо разложившийся навоз — отличные источники питательных веществ. Внесение 3-5 см органического удобрения на грядки улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми витаминами.
Куриный помёт (разведённый в воде) может использоваться как отличное органическое удобрение, но его нужно применять с осторожностью, чтобы не сжечь корни растений.
В апреле клубнике нужны азотные удобрения для активного роста. Можно использовать:
Фосфор необходим для формирования цветков и плодов. Подходят:
Калий необходим для повышения сахаристости ягод. Хорошими вариантами являются:
- древесная зола;
- сульфат калия.
Используйте крапиву или одуванчик. Залейте нарезанные травы водой и дайте настояться 3-4 дня, чтобы получить настой, который можно пролить под кустами.
Разведите 1-2 капли йода в 10 литрах воды и добавьте немного молока. Йод помогает защитить растения от болезней, а молоко обогащает их кальцием.
Обратите внимание на состояние своих растений. Если они выглядят вялым или имеют желтые листья, это может быть признаком недостатка питательных веществ. Регулярно проводите осмотр и корректируйте режим удобрения в зависимости от потребностей растений.
Подкормка клубники в апреле – это важный шаг к обеспечению обильного урожая. Использование органических и минеральных удобрений в правильных пропорциях поможет вашему растению расти здоровыми и процветающими. Не забывайте наблюдать за состоянием растений и вносить необходимые коррективы в уходе, чтобы клубника радовала вас сочными и сладкими ягодами в конце сезона.
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