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Почему важна подкормка клубники в апреле

3:38
Садоводство » Советы

Апрель – это время активного роста для клубники. Как правило, именно в этот месяц клубника начинает показывать первые признаки жизни после зимнего периода, и садоводы задумываются о том, чем подкормить свои растения, чтобы обеспечить им здоровый и обильный урожай. 

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Зачем нужна подкормка?

Подкормка клубники в апреле помогает растениям:

  • насытить почву питательными веществами, необходимыми для активного роста;
  • улучшить развитие корневой системы;
  • повысить устойчивость к болезням и вредителям;
  • увеличить количество и качество урожая.

Основные питательные вещества для клубники

Клубника требует определённого баланса питательных веществ:

  • Азот (N) способствует росту листьев и стеблей.
  • Фосфор (P) важен для формирования корней и цветения.
  • Калий (K) отвечает за сладость и размер ягод.

Органические удобрения

Компост и перегной  

Компост и хорошо разложившийся навоз — отличные источники питательных веществ. Внесение 3-5 см органического удобрения на грядки улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми витаминами.

Куриный помёт  

Куриный помёт (разведённый в воде) может использоваться как отличное органическое удобрение, но его нужно применять с осторожностью, чтобы не сжечь корни растений.

Минеральные удобрения

Азотные удобрения  

В апреле клубнике нужны азотные удобрения для активного роста. Можно использовать:

  • Аммиачную селитру;
  • Карбамид (мочевину);
  • Нитроаммофоску (в качестве сбалансированного удобрения).

Фосфатные удобрения  

Фосфор необходим для формирования цветков и плодов. Подходят:

  • суперфосфат;
  • диаммофоска.

Калийные удобрения  

Калий необходим для повышения сахаристости ягод. Хорошими вариантами являются:
- древесная зола;
- сульфат калия.

Приготовление жидких удобрений

Настой из трав  

Используйте крапиву или одуванчик. Залейте нарезанные травы водой и дайте настояться 3-4 дня, чтобы получить настой, который можно пролить под кустами.

Смеси с йодом и молоком  

Разведите 1-2 капли йода в 10 литрах воды и добавьте немного молока. Йод помогает защитить растения от болезней, а молоко обогащает их кальцием.

Правила внесения удобрений

  • Подкормку лучше проводить в дождливую погоду или в утренние/вечерние часы, чтобы избежать ожогов на листьях.
  • Перед внесением удобрений почва должна быть увлажнённой.
  • Распределяйте удобрения равномерно по поверхности почвы и осторожно заделывайте в верхний слой, чтобы избежать корневых повреждений.

На что обращать внимание?

Обратите внимание на состояние своих растений. Если они выглядят вялым или имеют желтые листья, это может быть признаком недостатка питательных веществ. Регулярно проводите осмотр и корректируйте режим удобрения в зависимости от потребностей растений.

Подкормка клубники в апреле – это важный шаг к обеспечению обильного урожая. Использование органических и минеральных удобрений в правильных пропорциях поможет вашему растению расти здоровыми и процветающими. Не забывайте наблюдать за состоянием растений и вносить необходимые коррективы в уходе, чтобы клубника радовала вас сочными и сладкими ягодами в конце сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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