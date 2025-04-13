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Этот простой трюк с золой подарит вам кабачки, с которыми вам позавидуют все соседи

2:07
Садоводство

Кабачки — это не только популярная, но и одна из самых благодарных культур для огорода. Чтобы собрать рекордный урожай, нужно не только ухаживать за растениями, но и правильно подготовить почву. Одна из простых, но эффективных хитростей — это использование древесной золы.

кабачок
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кабачок

Зола — секрет богатого урожая кабачков

Зола обладает множеством полезных свойств для растений. Она богата такими важными элементами, как калий, фосфор и кальций, которые стимулируют рост и укрепляют плодоножки кабачков. Эти вещества не только помогают растениям расти здоровыми, но и способствуют образованию завязей.

Кроме того, древесная зола очень полезна, если у вас "кислая" почва. Она улучшает её структуру, разрыхляя, что помогает растениям быстрее развиваться, особенно на глинистых грунтах. Зола также помогает оптимизировать водообмен в почве, предотвращая её переувлажнение.

Как использовать золу для максимального урожая

Перед посадкой кабачков равномерно распределите золу по клумбе. Рекомендуемая дозировка — 100-150 г на 1 м². Тщательно перемешайте её с почвой, чтобы она лучше взаимодействовала с землёй. Это создаст отличные условия для корней и активизирует рост растений.

Подкормка кабачков золой

Когда кабачки начнут цвести, можно усилить их рост, подкармливая удобрением, приготовленным на основе золы. Для этого растворите 1 столовую ложку золы в литре воды. Подкормку можно применять раз в две недели, но главное — не переборщить. Убедитесь, что раствор не попадает на листья, чтобы избежать повреждений.

Лучшие породы дерева для золы

Для максимального эффекта рекомендуется использовать золу, полученную от лиственных деревьев, таких как береза, яблоня или клен. Эти деревья дают золу с оптимальным составом питательных веществ, что идеально подходит для кабачков.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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