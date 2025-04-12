Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Итальянское Возрождение в Праге: Гребовка и 5 других парков поразят вас своей красотой
Почему Москвич в СССР был любимцем учёных и инженеров
Бизоны ходят по дорогам, будто это их шоссе — и вы у них в гостях
Попробуйте вместо обычного латте: сливочный напиток с бананом
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Слои как в лазанье? Забудь! Новый способ ухода переворачивает всё
Стали известны категории граждан, которым выплатят по 80 тысяч рублей в мае
Забудьте про стресс — просто ухаживайте за растениями
Никаких тренажёров: самые рабочие упражнения для настоящей силы в руках

Этот секрет из овсянки сделает ваши помидоры непобедимыми — попробуйте сами

2:42
Садоводство

Выращивание помидоров — процесс, который может стать увлекательным, если следовать нескольким простым правилам. Вы можете начинать с рассады и готовить ее для посадки в открытый грунт или в горшки на балконе. Главное — это выбор правильной почвы и соблюдение условий для роста.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Идеальная почва для помидоров

Для того чтобы помидоры чувствовали себя комфортно, нужно подготовить плодородную, хорошо дренированную почву с уровнем pH 5,5-6,6. Также стоит помнить о кальции — его нехватка может привести к загниванию корней. Лучше всего использовать специальный грунт для рассады, свободный от сорняков и богатый питательными веществами.

Температура и полив

Первоначально растениям нужно поддерживать температуру в пределах 20-25°C. После появления ростков ее можно понизить до 15-20°C. Семена прорастают через неделю, и в это время важно регулярно поливать почву. Поливайте землю, а не листья, чтобы предотвратить их загнивание.

Как поддерживать растения и укрепить их

Для стимулирования роста и укрепления стеблей помидоры требуют регулярной подкормки. Это не только помогает образованию плодов, но и защищает растения от болезней и вредителей. Чтобы помидоры могли расти здоровыми, важно использовать удобрения, которые укрепляют их и помогают переносить большие урожаи.

Самодельное удобрение для ваших помидоров

Для получения здоровых и вкусных помидоров можно приготовить удобрение самостоятельно. Для этого вам понадобятся овсянка, сахар и вода. Взбейте столовую ложку овсяных хлопьев, добавьте стакан теплой воды и немного сахара. Дайте смеси настояться 2 дня, затем разбавьте ее тремя литрами воды. Это удобрение нужно использовать раз в две недели для полива рассады. Овсянка поможет укрепить растения, улучшить состояние почвы и сделает плоды более сочными и ароматными.

Подкормка для настоящего урожая

Помимо этого, регулярная подкормка играет ключевую роль в создании здоровых растений. В сочетании с правильным поливом и температурным режимом ваши помидоры будут радовать вкусными плодами без использования химикатов.

Помидоры, выращенные с любовью и заботой, будут намного вкуснее тех, что покупаются в магазинах. Ведь без пестицидов и химических добавок они всегда радуют натуральным вкусом.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Садоводство, цветоводство
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов Аудио 
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Авто
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов Аудио 
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Тело больше нормы? Йога только выиграет от этого
Под венец без предупреждения: дочь Серебрякова удивила всех
ТОП-5 советских салатов, в которых нет логики, но есть любовь
Этот секрет из овсянки сделает ваши помидоры непобедимыми — попробуйте сами
Запреты искажают наследие: Шнуров вступился за нецензурную брань
Вкуснее, чем с яйцом: что добавить на тост с авокадо
Не верите? Чехол для туалетной бумаги может быть ключом к чистоте на подоконнике
Мистический Хазмбург недалеко от Праги: всего один камень у подножия скрывает несметное сокровище — вот о чём молчат гиды
Полироль блестит, плёнка на месте — а ржавчина тихо аплодирует изнутри
Съешь это на ужин — и расчёска перестанет пугать тебя по утрам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.