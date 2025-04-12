Увядающие растения? Возможно, медведка уже поселилась в вашем саду — вот как с ней бороться

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы заметили поврежденные растения и увядшие цветы, возможно, вам стоит проверить, не поселилась ли медведка в вашем саду. Эти насекомые — настоящие разрушители, которые могут нанести серьезный урон вашим овощам и цветам. Но есть способ поймать их, пока они не испортили все!

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Fuhrmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Насекомое медведка

Как распознать медведку

Медведка — это крупное насекомое, напоминающее кузнечика. Она прячется в земле, строя систему коридоров, и активно питаясь корнями, листьями и плодами растений. Если на вашем участке появились небольшие ямки или трещины в почве, поврежденные корни и стебли, а также увядающие цветы и овощи, скорее всего, это дело рук медведок.

Как проверить, живут ли медведки в вашем саду

Есть простой способ проверить, кто виновник разрушений. Смешайте немного моющего средства с водой и залейте эту смесь в все щели и отверстия на участке. Если медведка действительно обитает в этом месте, она выскочит из-под земли, когда жидкость попадет в её коридоры.

Не забывайте надеть перчатки перед этим, так как насекомые могут укусить. Поймав медведку, аккуратно поместите её в коробку, плотно закройте и удалите насекомое с участка.

Роль медведки в экосистеме

Хотя медведка может быть настоящей бедой для вашего сада, стоит помнить, что она играет свою роль в экосистеме. Эти насекомые помогают бороться с другими вредителями. Однако, работая в саду, важно соблюдать осторожность: медведки могут быть переносчиками бактерий столбняка, поэтому лучше избегать контакта с ними.

Теперь вы знаете, как справиться с медведками и защитить свой сад от разрушений. Время действовать, пока они не нанесли ущерб!

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых.

