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Осторожно: этот фрукт может ускорить цветение орхидей и изменить все

Садоводство

Орхидеи не могут цвести бесконечно, и если ваша орхидея не распускает бутоны, это вовсе не значит, что вы неправильно ухаживаете за растением. Возможно, оно просто находится в фазе покоя, когда силы расходуются на восстановление. Важно помнить, что для роста и цветения орхидеям требуется время для набора энергии. Так что если цветы не появляются, не спешите переживать — все может быть в порядке!

Белые орхидеи
Фото: unsplash.com by Joanna Kosinska, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белые орхидеи

Секрет, который оживит орхидею

Каждая орхидея расцветает благодаря особому ингредиенту. Этот простой секрет поможет ускорить процесс цветения вашего растения. А теперь подробнее о том, как правильно ухаживать за орхидеями, чтобы они снова порадовали вас своими яркими цветами.

Когда ждать цветение

Орхидеи цветут обычно один-два раза в год, а фаза цветения длится от шести до десяти недель. Однако время цветения может варьироваться даже в пределах одного вида. Чтобы орхидея чувствовала себя хорошо, ей необходимо пространство для роста — избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь не держать растение рядом с обогревателем. Это поможет сохранить естественный блеск листьев.

Как не переусердствовать с поливом

Важно помнить, что орхидеи не любят частого полива. Часто достаточно поливать их раз в неделю, и то — в меру. Избегайте переувлажнения почвы, иначе корни могут начать гнить. Регулярная пересадка — еще один шаг, который поможет орхидее быть здоровой и цветущей.

Необычные способы для стимуляции цветения

Вот один удивительный способ стимулировать цветение орхидей. Положите в горшок несколько ломтиков яблока. Вы не поверите, но газы, которые выделяются при созревании яблок, могут ускорить цветение орхидей. Главное — не забывайте убрать яблоки до того, как орхидея зацветет, иначе листья могут потемнеть.

Бананы и кофе — волшебные помощники

Банановая кожура — настоящая находка для любителей орхидей. Нарезав ее на кусочки и добавив в почву, вы подарите растению необходимые питательные вещества. А если накрыть горшок полиэтиленом, через пару недель орхидея оживет и распустит свои цветы.

Не забывайте также использовать остатки кофе или чая. Кофейная гуща или немного чая отлично подойдут для подкормки орхидей. Но будьте осторожны — кофе должен быть сильно разбавлен, а гущу перед добавлением в почву лучше высушить.

Теперь вы знаете, как улучшить состояние своей орхидеи с помощью простых домашних средств!

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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