Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о химии: этот копеечный метод отчистит унитаз до блеска
Привычка, которая продлевает жизнь на годы: для неё не нужны тренажёры
Гинекологи за: почему стоит спать без нижнего белья
Пирожки, которые согревают не хуже пледа: вкусно, сытно, неожиданно
Алсу откровенно о своих дочерях: вот почему они могут не спрашивая брать всё из её гардероба
Секреты сервисной книжки: как выбрать масло и не ошибиться
Тайная сторона Нормандии: французская идиллия в английском стиле
Захоронение с тайной: в Перу нашли тело женщины с редкими украшениями — что скрывает её захоронение
Как избавиться от личинок майского жука, не тратя деньги на химикаты? Методы, которые работают

Самые цветущие сорта роз, которые нужно посадить в своём саду

4:14
Садоводство » Цветы

Розы — это символ красоты, любви и элегантности. Они способны украсить любой сад и стать настоящим его украшением. Выбор правильных сортов роз поможет создать живую клумбу из цветущих растений, которая будет радовать глаз весь сезон.

Роза
Фото: Own work by rosier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Роза

Роза "Пиано"

Сорт "Пиано" — это роза с крупными, полумахровыми цветами, которые имеют нежный кремовый оттенок с легким розовым налетом. Цветы долго держатся на кустах, а также имеют сливочный аромат. Этот сорт очень устойчив к болезням и отлично подходит для озеленения.

Роза "Крумколл"

Роза "Крумколл" — это классический сорт с насыщенными красными, бархатистыми цветами, которые достигают больших размеров. Кусты хорошо формируются и обладают сладким ароматом. Эти розы идеально подходят для создания акцентных мест в саду.

Роза "Суперстар"

Сорт "Суперстар" представляет собой полумахровую розу с величественными, ярко-розовыми цветами, которые распускаются в крупные бутоны. Она отличается особенно продолжительным периодом цветения — с ранней весны до поздней осени. Роза также устойчива к неблагоприятным условиям и болезням.

Роза "Ностальгия"

Эта роза очаровывает своей изысканной формой и цветом. Пионовидные цветы "Ностальгии" имеют нежный кремово-розовый оттенок и очень сильный аромат. Кусты средней высоты хорошо смотрятся как в групповых посадках, так и в одиночных.

Роза "Дон Жуан"

"Дон Жуан" — это изысканный красный сорт вьющейся розы с большими, сильно ароматными цветами. Этот сорт идеально подходит для вертикального озеленения, отлично смотрится на беседках и перголах. Благодаря своей устойчивости к болезням, он станет прекрасным украшением вашего сада.

Роза "Майк Раммстайн"

Сорт "Майк Раммстайн" отличается яркими оранжевыми цветами с рифлеными лепестками. Этот сорт подходит для создания ярких цветочных акцентов и легко адаптируется к различным условиям. Роза является устойчивой к вредителям и заболеваниям.

Роза "Шарлама"

Роза "Шарлама" — это роза с нежными, кремово-желтыми цветами, которые ставятся большими соцветиями. Этот сорт обладает отличной устойчивостью к болезням и холодам. Цветение обильное и продолжительное, что делает его незаменимым в любом саду.

Роза "Лара"

Сорт "Лара" прихотлив к условиям, но вознаградит вас великолепными, крупными цветами нежно-розового цвета с удивительным ароматом. Этот сорт отлично подходит для создания шикарных букетов и прекрасно выглядит в саду.

Советы по уходу за розами

  1. Выбор места: розы предпочитают солнечные места с хорошей дренажной системой. Убедитесь, что кусты получают не менее 6 часов солнечного света в день.
  2. Полив: поддерживайте почву влажной, особенно в сухие периоды. Лучше поливать утром, чтобы избежать грибковых заболеваний.
  3. Подкормка: используйте специальные удобрения для роз, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами в течение вегетационного периода.
  4. Обрезка: с ранней весны проводите обрезку старых и поврежденных веток для стимулирования дальнейшего роста и цветения.
  5. Защита от болезней: регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и заболеваний. Используйте профилактические меры и, при необходимости, обрабатывайте розы фунгицидами.

Выбор цветущих сортов роз для вашего сада — это важный шаг для создания красивого и гармоничного пространства. Обильное цветение и разнообразие оттенков помогут сделать ваш сад уникальным и атмосферным. Не бойтесь экспериментировать и комбинировать различные сорта, чтобы создать свой собственный розарий — сад, который будет радовать вас не только в цветении, но и в ароматах, создавая атмосферу уюта и красоты.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Наука и техника
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд Аудио 
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Недвижимость
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит? Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Привычка, которая продлевает жизнь на годы: для неё не нужны тренажёры
Гинекологи за: почему стоит спать без нижнего белья
Пирожки, которые согревают не хуже пледа: вкусно, сытно, неожиданно
Алсу откровенно о своих дочерях: вот почему они могут не спрашивая брать всё из её гардероба
Секреты сервисной книжки: как выбрать масло и не ошибиться
Захоронение с тайной: в Перу нашли тело женщины с редкими украшениями — что скрывает её захоронение
Тайная сторона Нормандии: французская идиллия в английском стиле
Как избавиться от личинок майского жука, не тратя деньги на химикаты? Методы, которые работают
Хрустящая корочка на шашлыке вредна: как готовить мясо на мангале, чтобы оно получалось полезным
Газовый шантаж или экономический кризис: что ждёт Словакию после приостановки поставок через Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.