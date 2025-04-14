Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто закрой глаз и нарисуй круг — макияж станет идеальным
Эффект накладных ресниц — без наращивания и магии. Нужен только правильный угол
Не трогай эту стену: где проходит грань между косметикой и перепланировкой
Удобрение из аптеки творит чудеса с домашними цветами
Необычный паштет, который легко приготовить дома
Octavia вернулась — но не та, что вы ждёте: старый кузов за 2,3 млн
Коллаген, ягоды, уход по-корейски: ритуалы красоты, которые не работают
Приморские Сейшелы: где в России найти лазурное море, белый песок, каменных драконов и морских ежей
Вариатор перегревается, даже если всё кажется в порядке: как не угробить трансмиссию

Ваши перцы заслуживают счастья: откройте для себя необычные способы улучшить урожай

2:41
Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваши перцы росли здоровыми и давали богатый урожай, крапива — это не только сорняк, но и мощный стимулятор роста. Она содержит целый комплекс полезных веществ, которые идеально подходят для перцев, обеспечивая им все необходимое для роста и развития.

Желтый болгарский перец
Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый болгарский перец

Почему крапива так полезна для перцев

Зелёная масса крапивы богата азотом, который стимулирует рост зелёной массы, железом для улучшения фотосинтеза, кремнием для укрепления клеток и органическими кислотами, помогающими лучшему усвоению питательных веществ.

Как приготовить удобрение из крапивы

  1. Сбор сырья: собирайте молодую крапиву до цветения, когда стебли ещё мягкие и не стали жёсткими.

  2. Приготовление настоя: измельчите 1 кг крапивы, залейте 10 литрами воды и оставьте бродить под крышкой на 10-14 дней. Не забывайте ежедневно помешивать.

  3. Процеживание: готовый настой процедите и разведите водой: для корневого полива в пропорции 1:10, для опрыскивания — 1:20.

Как и когда подкормить перцы

  1. Первая подкормка: через 7-10 дней после высадки рассады, чтобы ускорить её адаптацию.

  2. Вторая подкормка: в фазе бутонизации для увеличения количества завязей.

  3. Третья подкормка: во время налива плодов, чтобы повысить сахаристость и мясистость перцев.

Дополнительные преимущества настоя крапивы

Кроме того, что крапива насыщает растения питательными веществами, её настой помогает отпугивать вредителей, таких как тля и паутинный клещ, благодаря содержанию жгучих веществ. Если добавить в раствор стакан древесной золы на 10 литров воды, получите удобрение с калием и фосфором, которое дополнительно поддержит растения.

Советы по уходу за перцами

  1. Тёплый полив: поливайте перцы только в тёплую погоду, чтобы корни могли усваивать питание.

  2. Мульчирование: используйте подсушенную крапиву для мульчирования грядок — это защитит растения от слизней и поможет сохранить влагу.

  3. Использование жмыха: остатки крапивы можно закопать в междурядьях — они со временем перегниют и обогатят почву гумусом.

Почему это особенно важно

Метод идеален для крупноплодных сортов перцев, которые требуют интенсивного питания. Уже через месяц вы заметите, как ваши растения становятся крепче: стебли утолщаются, листья становятся насыщенно зелёными, а цветы перестают осыпаться даже в жаркую погоду.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Домашние животные
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы Аудио 
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Новости спорта
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Неприкасаемых больше нет: удар по Сумам с гостями из НАТО — Лавров поднял ставки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Последние материалы
Не трогай эту стену: где проходит грань между косметикой и перепланировкой
Удобрение из аптеки творит чудеса с домашними цветами
Необычный паштет, который легко приготовить дома
Octavia вернулась — но не та, что вы ждёте: старый кузов за 2,3 млн
Коллаген, ягоды, уход по-корейски: ритуалы красоты, которые не работают
Приморские Сейшелы: где в России найти лазурное море, белый песок, каменных драконов и морских ежей
Вариатор перегревается, даже если всё кажется в порядке: как не угробить трансмиссию
Неприкасаемых больше нет: удар по Сумам с гостями из НАТО — Лавров поднял ставки
Мясо в морозилке — не навсегда: сколько реально оно хранится
Зависимость, которая не отпускает: сможет ли Америка отказаться от российского урана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.