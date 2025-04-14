Эти растения растут быстрее борщевика и могут уничтожить ваш сад — как остановить их

Мечта о живописном саду без ежедневного ухода может обернуться неожиданными проблемами. Некоторые декоративные растения растут так быстро, что превращают участок в джунгли, вытесняют другие культуры и требуют жесткого контроля. Узнайте, как избежать этого и наслаждаться красотой без лишних усилий.
Портулак привлекает внимание своими яркими цветами и сочной зеленью, идеально подходя для альпийских горок и клумб. Однако его мясистые стебли быстро укореняются и захватывают новые территории. Чтобы сохранить эстетику сада, сажайте портулак в контейнеры с дренажными отверстиями или ограждайте участок глубокими бордюрами. Еженедельная прополка поможет ограничить его распространение.
Амарант — красивое растение с бордовыми соцветиями, но его семена легко разносятся ветром на десятки метров, и ростки появляются в самых неожиданных местах. Весной регулярно удаляйте самосев, а осенью срезайте соцветия до созревания семян, чтобы предотвратить нежелательное распространение.
Сумах привлекает внимание своей ажурной листвой и яркими плодами. Однако его корни активно выпускают побеги, образуя густые заросли. Чтобы ограничить его рост, вкопайте металлические или пластиковые барьеры на глубину 50 см вокруг растения и регулярно выкапывайте молодую поросль, не давая ей захватить территорию.
Малина — это вкусный и полезный кустарник, но без контроля её корни могут быстро расползаться в стороны, подавляя соседние растения. Создайте малинник, огородив его шифером или досками на 30 см вглубь почвы. Ежегодно прореживайте кусты, оставляя только самые сильные побеги.
Топинамбур с золотистыми цветами и мощными стеблями способен за один сезон покрыть несколько квадратных метров. Клубни, оставшиеся в земле, дают новые ростки даже через год. Чтобы избежать подземной экспансии, высаживайте топинамбур в отдельные грядки с плотными стенками или выращивайте его в больших вазонах.
Баланс между декоративностью и контролем — вот ключ к идеальному саду. При выборе растений учитывайте их агрессивность и заранее планируйте меры сдерживания, чтобы буйная красота не нарушала порядок, а стала изюминкой вашего ландшафта.
Борщеви́к Сосно́вского (лат. Heracléum sosnówskyi) — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик (Heracleum) семейства Зонтичные (Umbelliferae).
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