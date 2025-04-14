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Картофель снова прорастает? Эти простые шаги помогут сохранить клубни свежими на месяцы

Садоводство

Даже при идеальных условиях картофель может прорастать или покрываться плесенью, если не соблюдать несколько простых правил. Многие совершают ошибки, которые можно легко избежать, если знать, как правильно хранить этот овощ.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Основные ошибки при хранении картофеля

  1. Воздействие солнечного света Солнечные лучи могут привести к выработке токсичного соланина, который окрашивает кожуру картофеля в зелёный цвет. Этот процесс не только ухудшает вкус, но и делает продукт ядовитым. Чтобы этого избежать, храните картофель в тёмных местах, например, в плотных ящиках или контейнерах, застеленных бумагой. Бумага поможет избыточной влаге испариться, а отсутствие света убережёт клубни.

  2. Закупоренные ёмкости и пакеты Картофель "дышит", и если его поместить в герметичные ёмкости или пакеты, будет нарушен воздухообмен, что может привести к гниению и росту грибка. Лучше всего использовать открытые контейнеры или ящики, чтобы обеспечивать доступ воздуха.

  3. Соседство с фруктами и луком Лук и фрукты выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание и порчу картофеля. Чтобы избежать этого, храните картофель отдельно от этих продуктов.

  4. Мытьё перед хранением Мыть картофель перед хранением — фатальная ошибка. Вода разрушает защитный слой кожуры и открывает путь бактериям. Лучше всего хранить клубни в их натуральном состоянии, не моющими их.

Оптимальные условия для хранения картофеля

  1. Температура и место хранения Картофель лучше хранить при температуре +4 до +6°C. Холодильник может подойти, но если места нет, используйте затемнённый угол на балконе, в погребе или подвале. Главное — не допустить замерзания. Для дополнительной защиты от холода ящики можно утеплить одеялами или пенопластом.

  2. Регулярная проверка запасов Каждые две недели проверяйте картофель, убирая проросшие или мягкие клубни, чтобы избежать порчи других.

  3. Использование дополнительных материалов Для поглощения лишней влаги между слоями картофеля можно класть сухую солому или древесную стружку. Это поможет предотвратить развитие плесени и сохранить клубни свежими на долгое время.

  4. Подготовка хранилища Перед использованием хранилище нужно обработать раствором соды для уничтожения спор плесени. Также не ставьте картофель рядом с источниками тепла, такими как батареи или плита, так как высокая температура значительно сокращает срок хранения.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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