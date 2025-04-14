Картофель снова прорастает? Эти простые шаги помогут сохранить клубни свежими на месяцы

Даже при идеальных условиях картофель может прорастать или покрываться плесенью, если не соблюдать несколько простых правил. Многие совершают ошибки, которые можно легко избежать, если знать, как правильно хранить этот овощ.

Воздействие солнечного света Солнечные лучи могут привести к выработке токсичного соланина, который окрашивает кожуру картофеля в зелёный цвет. Этот процесс не только ухудшает вкус, но и делает продукт ядовитым. Чтобы этого избежать, храните картофель в тёмных местах, например, в плотных ящиках или контейнерах, застеленных бумагой. Бумага поможет избыточной влаге испариться, а отсутствие света убережёт клубни.

Закупоренные ёмкости и пакеты Картофель "дышит", и если его поместить в герметичные ёмкости или пакеты, будет нарушен воздухообмен, что может привести к гниению и росту грибка. Лучше всего использовать открытые контейнеры или ящики, чтобы обеспечивать доступ воздуха.

Соседство с фруктами и луком Лук и фрукты выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание и порчу картофеля. Чтобы избежать этого, храните картофель отдельно от этих продуктов.