Эти растения для живой изгороди превратят ваш участок в секретный уголок — соседи ничего не увидят

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваш участок стал не только уютным, но и защищённым от посторонних глаз, живые изгороди — это отличный выбор. Но как правильно выбрать растения, чтобы изгородь была не только красивой, но и функциональной? Рассмотрим несколько вариантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Живая изгородь, барбарис

Вечнозеленые растения — надежность и зелёный комфорт круглый год

Ель — классика для любителей стабильности. Она остаётся зелёной даже зимой и устойчива к морозам. Карликовые сорта идеально подходят для компактных изгородей.

Можжевельник — универсальный спутник для вашего сада. Низкие виды отлично подойдут для бордюров, а высокие создадут непроницаемые стены. Можжевельник не боится засухи, любит солнце и приносит хвойный аромат.

Туя западная — лучший выбор для тех, кто не хочет много возиться. Её плотная крона защищает от любопытных взглядов, а карликовые виды можно использовать для зонирования.

Цветущие растения для яркой и ароматной изгороди

Сирень — создаст душистый коридор. Сочные соцветия сирени радуют глаз с мая, а густая листва сохраняет свою красоту до осени. Выбирайте солнечные участки для её посадки и не забывайте о регулярной обрезке.

Гортензия метельчатая — королева для тенистых уголков. Её пышные цветы меняют оттенки от белого до розового и образуют эффектные преграды. Растение требует много воды, но щедро благодарит за заботу.

Барбарис Тунберга — яркая и колючая красотка. Ярко-красные листья и колючки не только защищают участок, но и создают визуальный акцент в саду. Осенью на ветках появляются алые ягоды, привлекающие птиц.

Быстрорастущие растения для мгновенной преграды

Девичий виноград — лиана, которая заплетёт ваш забор за один сезон. Осенью её листья становятся ярко-красными. Но помните, растение требует контроля, иначе оно может заполонить весь участок.

Пузыреплодник калинолистный — настоящий хамелеон среди кустарников. Листья меняют цвет от золотистого до пурпурного, а белые цветы расцветают в июне. Пузыреплодник быстро растёт, устойчив к морозам и образует плотные стены.

Ива пурпурная — чемпион по скорости роста. Уже через год после посадки её ветви образуют густую завесу. Ива легко переносит стрижку, принимая любую форму, и требует влажной почвы.

Уточнения

Жива́я и́згородь — изгородь из живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной, заменяющие собою забор или вообще ограду, той или иной территории.

