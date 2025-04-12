Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфаркт понарошку: как тревожность имитирует сердечный приступ
Ваш ребёнок разрисовал мебель? Вот что спасёт вас быстрее любой химии
Легендарная злюка: правда ли, что сиамские кошки злые — и так ли это на самом деле
Советский Голливуд на колёсах: как выглядели самые стильные автобусы эпохи
Шпинат на завтрак для контроля голода: учёные раскрыли неожиданный побочный эффект
Крупные ретейлеры снижают цены: что ждёт покупателей в 2025 году
Что надеть, чтобы избежать проблем во время полёта? Как правильно выбрать одежду и обувь
Адаптируем уход за кожей и тренировки под разные фазы цикла — попробуйте и удивитесь результату
От Сибири до тропиков: как древние люди бросили вызов экстремальным температурам — новые данные

Какие комнатные цветы заводить в первый раз: лучшие варианты для начинающих цветоводов

Садоводство » Комнатные цветы

Если вы только начинаете знакомство с комнатными растениями, выбор безусловно может показаться непростым. Чтобы ваш первый опыт был успешным и радостным, мы собрали для вас список неприхотливых комнатных цветов, которые идеально подойдут для новичков. Эти растения не требуют сложного ухода, и они станут прекрасным украшением вашего дома.

Мирт
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мирт

Фикус эластика (каучуковое дерево)

Фикус эластика — популярное комнатное растение с большими блестящими листьями. Оно достаточно выносливое и легко адаптируется к различным условиям. Фикус предпочитает яркий, но рассеянный свет. Полив следует проводить, когда верхний слой грунта высохнет, но не допускайте застоя воды в горшке.

Церопегия (восковая лиана)

Церопегия, также известная как "сердечная лиана", — это необычное вьющиеся растение, которое понравится любителям оригинальных форм. Оно хорошо растет в условиях низкой освещенности и нуждается в умеренном поливе. Церопегия не только украсит стену, но и прекрасно очищает воздух.

Хлорофитум (зелёная лилия)

Хлорофитум — это одно из самых неприхотливых растений. Он быстро растет и образует длинные побеги с маленькими малышами — "детками". Хлорофитум предпочитает яркий рассеянный свет, но может расти и в тени. Поливать его следует по мере высыхания верхнего слоя почвы. Это растение также отлично очищает воздух!

Папоротник нефролепис

Папоротник нефролепис — это потрясающее растение с яркими, перистыми листьями. Оно предпочитает влажную почву и высокую влажность воздуха, поэтому регулярное опрыскивание листьев и установка горшка на поддон с водой помогут создать для него идеальные условия. Папоротник не требует яркого солнечного света и прекрасно чувствует себя в полутени.

Криптантус

Криптантус — это небольшое растение с яркими, красочными листьями. Оно любит свет, но может расти и в полутени. Полив этого растения стоит осуществлять по мере высыхания почвы, но не допускайте пересыхания. Криптантус радует глаз своим необычным внешним видом и создает атмосферу тропиков в вашем доме.

Суккуленты

Суккуленты — это целая группа растений, отличающихся мясистыми листьями, которые накапливают влагу. К ним относятся такие виды, как эхеверия и руголист. Суккуленты очень просты в уходе, предпочитают яркий свет и не требуют частого полива — достаточно поливать их раз в неделю или даже реже.

Мирт (миртовое дерево)

Мирт — это красивое кустарниковое растение, которое способно радовать владельца яркими зелеными листьями и благоухающими цветами. Это кустарник может вырасти до приличного размера, поэтому ему потребуется достаточно места. Мирт любит солнечные места и регулярный полив, но не забывайте о регулярной обрезке для формирования красивой кроны.

Кротон (кодиум)

Кротон — это яркое, эффектное растение с насыщенно окрашенными листьями. Оно требует теплого и яркого освещения, но не переносит прямые солнечные лучи. Кротон нуждается в регулярном поливе и высокой влажности, поэтому не забывайте про опрыскивание.

Основные советы по уходу за комнатными растениями

  1. Знайте потребности растений: перед покупкой изучите, какие условия требуются вашему растению — свет, влажность и полив.
  2. Регулярный полив и удобрение: поливайте растения по мере необходимости и подкармливайте их в период активного роста.
  3. Контроль за вредителями: следите за состоянием лепестков и корней. При появлении вредителей используйте натуральные средства или инсектициды.
  4. Создавайте уютную атмосферу: помните, что комнатные растения не только украшение, но и живые существа, требующие заботы и внимания.

Начать заниматься цветоводством — это увлекательное занятие, которое может принести массу удовольствия. Выбирая неприхотливые комнатные растения, вы создадите уют в доме и получите опыт, который поможет вам ухаживать за более сложными видами в будущем. Надеемся, что наш список вдохновит вас на создание собственного зелёного уголка!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика
Авиация
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Аудио 
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Недвижимость
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек Аудио 
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Наука и техника
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Последние материалы
Инфаркт понарошку: как тревожность имитирует сердечный приступ
Ваш ребёнок разрисовал мебель? Вот что спасёт вас быстрее любой химии
Легендарная злюка: правда ли, что сиамские кошки злые — и так ли это на самом деле
Советский Голливуд на колёсах: как выглядели самые стильные автобусы эпохи
Шпинат на завтрак для контроля голода: учёные раскрыли неожиданный побочный эффект
Крупные ретейлеры снижают цены: что ждёт покупателей в 2025 году
Что надеть, чтобы избежать проблем во время полёта? Как правильно выбрать одежду и обувь
Адаптируем уход за кожей и тренировки под разные фазы цикла — попробуйте и удивитесь результату
От Сибири до тропиков: как древние люди бросили вызов экстремальным температурам — новые данные
Безруков оценил нашумевший иностранный сериал Переходный возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.