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Каким культурам запрещён навоз: важные факты для садоводов

2:51
Садоводство » Советы

Использование органических удобрений, таких как навоз, — это довольно распространённая практика среди садоводов и огородников. Навоз не только улучшает структуру почвы, но и обогащает её питательными веществами, необходимыми для роста растений. Однако не все культуры имеют одинаковую реакцию на использование этого удобрения.

земельный участок
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
земельный участок

Прежде чем углубляться в детали, стоит отметить, что использование навоза должно быть продуманным. Неправильное применение или избыток навоза могут привести к негативным последствиям, таким как:

  • Повышенное содержание нитратов в растениях, что может быть вредным для здоровья.
  • Патогенные микроорганизмы, если навоз не был хорошо перепревшим.
  • Порча вкусовых качеств некоторых культур.

Теперь давайте рассмотрим, какие именно культуры не следует удобрять свежим навозом:

Корнеплоды

  • Морковь: применение свежего навоза может привести к побегам и разветвлению корней, что делает морковь менее привлекательной и труднее для сбора.
  • Репа и редька: эти культуры также могут образовывать кривые и некачественные корнеплоды, если почва слишком насыщена азотом.

Зелёные культуры

  • Салат и шпинат: эти растения чувствительны к избытку азота, что может вызвать чрезмерный рост зелени и ухудшение вкусовых качеств.
  • Базилик: ещё одна зеленая культура, которая может потерять свой аромат при избытке навоза.

Плодовые культуры

  • Ягоды: кусты малины и смородины могут плохо реагировать на навоз, что приводит к снижению урожайности. Желательно использовать другие виды удобрений, например, компост, который более сбалансирован по питательным веществам.
  • Томаты: хотя некоторые садоводы используют навоз для помидоров, избыток азота может вызвать чрезмерный рост листвы в ущерб качеству плодов.

Как правильно использовать навоз

Если вы всё же решите использовать навоз, учтите следующие рекомендации:

  • Перепревший навоз: всегда используйте хорошо перепревший навоз, так как он менее агрессивен для растений и содержит меньше патогенов.
  • Смешивание с другими материалами: можно смешивать навоз с компостом или другими органическими удобрениями, чтобы сбалансировать питание растений.
  • Правильное время внесения: лучше всего вносить навоз в качестве удобрения за несколько месяцев до посадки, чтобы дать почве время на его переработку.

Использование навоза как удобрения может быть очень полезным, но важно знать, какие культуры не любят этот вид подкармливания. Корнеплоды, зелёные растения и некоторые фруктовые культуры могут иметь негативную реакцию на свежий навоз, что отрицательно сказывается на их росте и вкусе. 

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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