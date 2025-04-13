Изменение условий участка: создаём неблагоприятную среду для кротов

4:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Кроты могут стать настоящей проблемой для садоводов и владельцев загородных участков. Их деятельность под землёй может нанести серьезный ущерб растениям и газонам, а неэстетично выглядящие холмики земли портят внешний вид сада. Весна — это время, когда кроты активизируются после зимней спячки, и важно знать, как защитить свой участок от этих животных.

Фото: Wikipedia by JP Le Roux, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Золотой крот

Понимание поведения кротов

Перед тем как вооружиться методами борьбы, полезно понять, что именно привлекает кротов к вашему участку. Эти мелкие млекопитающие ищут пищу, включая червей и насекомых, и нуждаются в темных, влажных местах для жизни. Понимание их привычек поможет вам выбрать наиболее подходящий способ отпугивания.

Изменение условий участка

Чтобы сделать участок менее привлекательным для кротов, можно изменить условия их существования:

Устранение источников пищи: регулярно проводите обработку почвы, чтобы уменьшить количество червей и насекомых, превращая ваш участок в менее привлекательное место для кротов.

Снижение влажности: если участок слишком влажный, улучшите дренаж, чтобы сделать его менее комфортным для кротов, которые предпочитают сырые зоны.

Высадка растений с неприятным запахом: нкоторые растения, такие как бутен (чеснок) или мяту, могут отпугивать кротов. Высадите их по периметру вашего участка.

Физические препятствия

Существует несколько физических способов, которые могут помочь удержать кротов подальше от вашего сада:

Установка просек или сеток: закопайте специальные сетки или сооружения на глубину около 30-50 см вокруг периметра вашего сада. Это создаст преграду, которую кроты не смогут преодолеть.

Системы колеблющихся звуков: установите устройства, которые генерируют вибрации в почве или звуки, которые отпугивают кротов. Эти устройства могут работать на солнечных батареях и представляют собой эффективное средство для предотвращения появления кротов.

Использование запаховых и химических методов

Некоторые запахи и вещества могут отпугивать кротов:

Пепел, табак или куриный помет: разбросайте их по участку. Многие садоводы утверждают, что эти вещества могут эффективно отпугнуть кротов.

Уксус или карбамид: разведите уксус в воде и полейте им места, где вы заметили активность кротов. Это может помочь снизить их интерес к участку.

Использование ловушек

Если кроты уже завелись на вашем участке, эффективным способом удаления может стать установка ловушек:

Капканные ловушки: их следует устанавливать в активные норы кротов. Это требует определенных навыков и понимания, как правильно разместить ловушки.

Записные бои: это менее инвазивный способ, при котором используются ловушки, не причиняющие вреда животных.

Привлечение естественных врагов

Кроты имеют своих естественных врагов, которые могут помочь контролировать их численность:

Совы и ястребы: создайте условия для привлечения птиц, которые могут охотиться на кротов. Установите скворечники или разложите кормушки, чтобы привлечь пернатых хищников.

Прогонка кротов с участка весной требует комплексного подхода и комбинирования различных методов. Будьте терпеливыми, так как могут потребоваться несколько попыток, прежде чем вы добьётесь успеха. Изменения в условиях участка, физические преграды, использование запаховых методов, установка ловушек и привлечение естественных врагов — это всё эффективные способы, которые помогут вам защитить свой сад от кротов. Надеемся, что наши советы помогут вам создать комфортное и ухоженное пространство без вредителей!

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

