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Никогда не сажайте это рядом со смородиной — останетесь без урожая

1:33
Садоводство

Чёрная смородина считается неприхотливой культурой — даёт урожай даже при минимальном уходе. Но всё может пойти наперекосяк, если посадить её рядом с "не теми" растениями.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Самый вредный сосед — облепиха

Облепиха активно вытягивает из почвы воду и питательные вещества. У смородины в таких условиях не остаётся сил на развитие — вместо крупных, сладких ягод вы получите мелочь с кислым вкусом.

Малина и вишня — гонка за ресурсы

Эти культуры конкурируют со смородиной за питание и пространство. Их корни стремительно разрастаются, затрудняя рост других кустарников. Смородина становится слабее, болеет чаще и даёт меньший урожай.

Крыжовник — не товарищ, а соперник

Хотя оба кустарника принадлежат к одному семейству, совместная посадка — ошибка. У них схожие болезни и вредители, а значит, риск заражения в разы выше. К тому же они мешают друг другу развиваться.

Хвойные культуры — источник бед

Сосны, ели и другие хвойные могут быть переносчиками ржавчины — опасного заболевания для смородины. А ещё они активно вытягивают влагу из почвы, оставляя "соседей" в дефиците.

Слива — растение-эгоист

Слива не терпит соседства. Её мощные корни забирают питание у всех, кто оказался рядом. Смородина в таких условиях чахнет, не способна развиваться и плодоносить.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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