Никогда не сажайте это рядом со смородиной — останетесь без урожая

Чёрная смородина считается неприхотливой культурой — даёт урожай даже при минимальном уходе. Но всё может пойти наперекосяк, если посадить её рядом с "не теми" растениями.
Облепиха активно вытягивает из почвы воду и питательные вещества. У смородины в таких условиях не остаётся сил на развитие — вместо крупных, сладких ягод вы получите мелочь с кислым вкусом.
Эти культуры конкурируют со смородиной за питание и пространство. Их корни стремительно разрастаются, затрудняя рост других кустарников. Смородина становится слабее, болеет чаще и даёт меньший урожай.
Хотя оба кустарника принадлежат к одному семейству, совместная посадка — ошибка. У них схожие болезни и вредители, а значит, риск заражения в разы выше. К тому же они мешают друг другу развиваться.
Сосны, ели и другие хвойные могут быть переносчиками ржавчины — опасного заболевания для смородины. А ещё они активно вытягивают влагу из почвы, оставляя "соседей" в дефиците.
Слива не терпит соседства. Её мощные корни забирают питание у всех, кто оказался рядом. Смородина в таких условиях чахнет, не способна развиваться и плодоносить.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.