Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфаркт понарошку: как тревожность имитирует сердечный приступ
Ваш ребёнок разрисовал мебель? Вот что спасёт вас быстрее любой химии
Легендарная злюка: правда ли, что сиамские кошки злые — и так ли это на самом деле
Советский Голливуд на колёсах: как выглядели самые стильные автобусы эпохи
Шпинат на завтрак для контроля голода: учёные раскрыли неожиданный побочный эффект
Крупные ретейлеры снижают цены: что ждёт покупателей в 2025 году
Что надеть, чтобы избежать проблем во время полёта? Как правильно выбрать одежду и обувь
Адаптируем уход за кожей и тренировки под разные фазы цикла — попробуйте и удивитесь результату
От Сибири до тропиков: как древние люди бросили вызов экстремальным температурам — новые данные

10 советов по уходу за рассадой, чтобы избежать вытягивания

4:02
Садоводство » Советы

Вытягивание рассады — это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Этот процесс может быть вызван различными факторами, и если его не контролировать, рассада может стать слабой и плохо развиваться. 

Почему происходит вытягивание рассады?

  1. Недостаток света: одной из основных причин вытягивания рассады является недостаток солнечного света. Если растения не получают достаточного количества света, они начинают тянуться к источнику, что делает их длинными и хрупкими.
  2. Неподходящая температура: температура в помещении также может повлиять на вытягивание. Если растения находятся в слишком теплом или холодном климате, это может вызвать стресс и привести к вытягиванию.
  3. Чрезмерный полив: переувлажнение почвы может ухудшить развитие корней и привести к вытягиванию растения. Вода необходима, но чрезмерный полив может негативно сказаться на рассадах.
  4. Недостаток питательных веществ: плохой состав почвы или отсутствие удобрений также могут способствовать вытягиванию рассады. Овощам и цветам нужны питательные вещества для здорового роста.

Как остановить вытягивание рассады?

1. Обеспечьте достаточное освещение

  • Используйте фитолампы или светодиоды для рассады, особенно в пасмурные дни. Обеспечение 12-16 часов света в день поможет предотвратить вытягивание.
  • Расположите рассаду на подоконниках, где она будет получать максимум солнечного света. Повороты растений, чтобы они получали равномерное освещение со всех сторон, также могут помочь избежать вытягивания.

2. Контролируйте температуру

  • Поддерживайте оптимальную температуру для конкретного вида растений. Обычно это 18-22°C в дневное время и не ниже 15°C ночью.
  • Используйте термометры для контроля температуры в месте, где растет рассада, и при необходимости переключайтесь на более подходящий режим.

3. Регулярно поливайте рассаду

  • Убедитесь, что почва остается слегка влажной, но не пересушенной и не переувлажненной. Позвольте верхнему слою почвы немного подсохнуть перед следующим поливом.
  • Установите режим полива, чтобы избежать чрезмерного увлажнения.

4. Используйте аккуратное пикирование

  • Пикирование позволяет рассадить растения, погружающиеся глубже в почву, что способствует развитию сильной корневой системы. Это также поможет укрепить растения и предотвратить вытягивание.
  • Проводите пикирование, когда у сеянцев появляются один-два настоящих листа.

5. Подкормка рассады

  • Вносите удобрения для рассады через несколько недель после появления всходов. Выбирайте удобрения с высоким содержанием фосфора, которые способствуют развитию корней и облегчают набор питательных веществ.
  • Следите за дозировкой, чтобы не пережечь растения.

6. Стимулируйте боковые побеги

  • Чтобы стимулировать боковое ветвление и предотвратить вытягивание, прищипните верхушки растущих растений при достижении их высоты в 10-15 см.
  • Это поможет рассеять растительные гормоны и сделать рассаду более компактной.

Вытягивание рассады — это проблемная ситуация, с которой можно успешно справиться, если обратиться к основным причинам и вовремя принять меры. Обеспечив растения достаточным освещением, контролируя температуру и полив, а также используя пикирование и подкормку, вы можете предотвратить вытягивание и способствовать здоровому росту растений. Уделяйте внимание условиям, в которых растет ваша рассада, и вы гарантированно получите крепкие и здоровые сеянцы для высадки на постоянное место.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика
Авиация
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Аудио 
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Недвижимость
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек Аудио 
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Наука и техника
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Последние материалы
Ваш ребёнок разрисовал мебель? Вот что спасёт вас быстрее любой химии
Легендарная злюка: правда ли, что сиамские кошки злые — и так ли это на самом деле
Советский Голливуд на колёсах: как выглядели самые стильные автобусы эпохи
Шпинат на завтрак для контроля голода: учёные раскрыли неожиданный побочный эффект
Что надеть, чтобы избежать проблем во время полёта? Как правильно выбрать одежду и обувь
Крупные ретейлеры снижают цены: что ждёт покупателей в 2025 году
Адаптируем уход за кожей и тренировки под разные фазы цикла — попробуйте и удивитесь результату
От Сибири до тропиков: как древние люди бросили вызов экстремальным температурам — новые данные
10 советов по уходу за рассадой, чтобы избежать вытягивания
Безруков оценил нашумевший иностранный сериал Переходный возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.