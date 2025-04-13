Апрельские работы на огороде: что еще можно высадить на рассаду?

4:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Апрель — это ключевой месяц для садоводов и огородников, поскольку он открывает двери для активных работ на огороде и в теплицах. В это время можно начинать сажать рассаду многих овощей, цветов и даже некоторых однолетников. В этой статье мы рассмотрим, какие культуры можно посадить на рассаду в апреле, чтобы обеспечить богатый урожай и красивый цветник летом.

Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Циния

Овощи

Томаты

Томаты — один из самых популярных овощей для выращивания на даче. В начале апреля отличное время для посева семян. Рассаду лучше всего держать при температуре 20-25 градусов Цельсия, а затем, с появлением первых всходов, можно понизить температуру до 18-20 градусов.

Перец

Семена сладкого и острого перца также можно сажать в апреле. Перец нуждается в тепле, поэтому обеспечьте ему температурный режим не ниже 25 градусов в период прорастания. Рассаду следует пикировать, когда у нее появятся первые настоящие листья.

Баклажаны

Баклажаны предпочитают теплую почву, поэтому их семена стоит сажать в начале апреля. При благоприятной температуре (22-25 градусов) баклажаны быстро прорастают. Они также требуют пикировки, что помогает укрепить корневую систему.

Зелёные культуры

Базилик

Базилик — ароматное растение, которое можно высаживать на рассаду в апреле. Для прорастания ему требуется температура около 20 градусов. Рассада базилика легко пересаживается в открытый грунт, когда минует угроза заморозков.

Петрушка

Петрушка — ещё одно популярное растение, которое можно высеять в апреле. Для получения раннего урожая рекомендуется в самый начале месяца сеять семена. Рассаду петрушки легко ухаживать, и она хорошо растет как в теплицах, так и на балконах.

Укроп

Укроп — быстрорастущая зелень, которую можно также выращивать на рассаду. Высаженное в апреле семя взойдет через 1-2 недели. Укроп можно использовать не только как приправу, но и как украшение для блюд.

Цветы

Тагетес (бархатцы)

Бархатцы — это неприхотливые и яркие цветы, которые можно высеять в апреле. Они садятся на рассаду именно в этом месяце, чтобы к лету украсить ваш участок. Тагетес хорошо растут на солнечных участках и могут защитить другие растения от вредителей.

Циния

Циния — это яркий цветок, который идеально подходит для посева в апреле. Эти растения предпочитают солнечные места и хорошо переносят засушливые условия, что делает их идеальными для теплого климата.

Алиссум

Алиссум — это цветок с нежным ароматом, который стоит высадить на рассаду в апреле. Он прекрасно подходит для оформления клумб и горшков. Алиссум устойчив к холодам, и его можно высаживать, когда температура достигнет 10 градусов.

Периодические культуры

Капуста

Капусту можно сажать на рассаду в апреле, чтобы получить ранний урожай. Для обыкновенной белокочанной капусты полезно использовать светлый и прохладный климат, в то время как цветная капуста предпочитает тепло.

Брокколи

Брокколи также можно сеять на рассаду в апреле. Это универсальная культура, которая требует хорошего освещения и регулярного полива. Она быстро растет и может быть собрана через 80-90 дней после посева.

Апрель — отличный месяц для посева многих культур на рассаду. Овощи, зелень и цветы, посеянные в это время, обеспечат вам богатый урожай и красоту вашего участка. Не забудьте следить за температурой и влажностью, чтобы рассада была крепкой и здоровой. Правильный уход и внимание к растениям в начале их роста помогут вам наслаждаться результатами своего труда весь сезон.