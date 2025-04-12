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Как правильно поливать петрушку для хорошего роста и аромата

3:38
Садоводство » Советы

Петрушка — одно из самых популярных и часто используемых в кулинарии растений. Она не только добавляет яркость и вкус блюдам, но и славится своими полезными свойствами. Чтобы получить пышные и ароматные листья петрушки, необходимо уделить особое внимание её подкормкам. 

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Основные требования петрушки к питательным веществам

Петрушка требует достаточно много питательных веществ, особенно при активном росте. Основные элементы, которые ей необходимы:

  • Азот — способствует росту листьев и делает их зелеными и пышными.
  • Фосфор — необходим для развития корней и формирования тканей растения.
  • Калий — улучшает вкус и аромат зелени, а также способствует устойчивости к заболеваниям.

Подкормки до посева

Если вы планируете сеять петрушку в открытый грунт, стоит заранее подготовить почву. За неделю до посева рекомендуется внести в почву комплексное удобрение с высоким содержанием фосфора и калия. Это поможет создать питательную среду для семян, что обеспечит им хороший старт.

Подкормки в процессе роста

После появления всходов петрушку необходимо подкармливать регулярно, чтобы обеспечить ее необходимыми питательными веществами:

  • Азотные удобрения. используйте раз в 2-3 недели: мочевина — 15-20 г на 10 л воды; аммиачная селитра — 10-15 г на 10 л воды.
  • Органические удобрения. Они помогают улучшить структуру почвы и обогатить её питательными веществами: настой коровяка или птичьего помета — разбавьте 1:10 с водой и поливайте землю около растений.
  • Компост — вносите в почву в начале сезона и в период активного роста.
  • Фосфорные удобрения. чтобы улучшить корневую систему, используйте суперфосфат — 10-15 г на 10 л воды, вносить один раз в месяц.

Подкормка для улучшения аромата

Чтобы добиться насыщенного аромата у петрушки, можно использовать следующие советы:

  • зольные удобрения — древесная зола содержит много калия и микроэлементов, что способствует улучшению аромата. Рассыпьте золу в междурядьях или разведите в воде и поливайте растения (1 стакан на 10 литров воды);
  • настой крапивы — его можно приготовить из свежих листьев крапивы, который обогатит почву азотом и микроэлементами. Настой готовится простым способом: заливаете 1 часть крапивы 10 частями воды и настаиваете 2-3 дня. Затем разбавьте водой в пропорции 1:10 и поливайте петрушку.

Время последней подкормки

Последнюю подкормку рекомендуется проводить за 3-4 недели до сбора урожая. Это позволит растениям накапливать витамины и не перегружать их лишними удобрениями, что может негативно сказаться на вкусе и аромате.

Чтобы получить пышную и ароматную зелень петрушки, необходимо правильно организовать подкормки. Комбинируя органические и минеральные удобрения, учитывая потребности растения в определенные периоды роста, вы сможете добиться желаемого результата и наслаждаться свежей, ароматной петрушкой на своем столе. Не забывайте о регулярном поливе и уходе за растениями, и тогда ваша петрушка станет настоящим украшением и вкусным дополнением к любому блюду!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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