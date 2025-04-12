Яркие цвета пеларгоний: как выбрать идеальный сорт для вашего стиля

3:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пеларгония — это один из самых популярных и любимых в мире комнатных цветов, известный своими яркими соцветиями и разнообразием форм. Хотя многие из нас привыкли видеть пеларгонии в форме привычных гераний, на самом деле существует огромное количество их видов и сортов, каждый из которых обладает уникальными чертами и характеристиками. В этой статье мы подробнее рассмотрим основные виды пеларгоний и их особенности.

Пеларгония зональная

Пеларгония зональная (или герань) — самый распространенный вид, который можно встретить на подоконниках и в садовых участках. Ее отличает характерное заострённое листья с тёмной зоной по краям. Она хорошо переносит жару и цветет с весны до осени, предоставляя возможность наслаждаться яркими цветами различных оттенков — от белого до ярко-красного.

Пеларгония тонколистная

Пеларгония тонколистная (Pelargonium peltatum) известна также как плющевидная. Этот вид имеет вьющиеся стебли и тонкие, мягкие листья. Цветы обычно небольшие и обладают различными оттенками. Пеларгонии тонколистной требуется поддержка, чтобы стебли могли цепляться за опоры, поэтому они идеально подходят для подвесных кашпо и вертикальных садов.

Пеларгония королевская

Пеларгония королевская (Pelargonium grandiflorum) известна своими крупными, эффектными цветами и разной окраской — от яркой фуксии до белоснежной. Листья у этого вида плотные и «обрезанные», с хорошо выраженными прожилками. Королевская пеларгония предпочитает более прохладные условия во время цветения, что делает её отличным выбором для зимних садов.

Пеларгония ароматная

Пеларгония ароматная (Pelargonium spp.) представляет собой группу видов, которые отличаются разнообразными ароматами, исходящими от их листьев. Существуют сорта с запахом лимона, мяты, розы и даже корицы. Эти растения не только красиво цветут, но и могут стать настоящим украшением для вашего сада своими уникальными ароматами.

Пеларгония однолетняя

Однолетние пеларгонии, также известные как пеларгонии садовые, прекрасно подходят для цветников и бордюров. Эти растения быстро растут и цветут, добавляя яркие цвета в солнечные зоны сада. К сожалению, они не выносят зимние холода и требуют пересадки каждый год.

Пеларгония фиолетовая

Пеларгония фиолетовая (Pelargonium fulgidum) отличается уникальным фиолетовым цветом своих листьев, который придает этому растению оригинальный вид. Этот вид не так распространен, но его красота и экзотичность привлекают внимание садоводов.

Пеларгония гераниевообразная

Этот вид пеларгонии отличается пышными цветами с характерными звёздчатыми формами. Цветы могут быть как одиночными, так и собирательными, а их разнообразие в гамме цветов позволяет создать яркие композиции в вашем саду или на подоконнике.

Пеларгонии — это удивительные растения, которые предоставляют широкие возможности для творчества и декорирования. Благодаря большому количеству видов и сортов, каждый садовод сможет выбрать идеальное растение для своего интерьера или сада. Независимо от выбора, пеларгонии всегда порадуют вас своей красотой и яркими цветами, наполняя пространство позитивной энергией и гармонией.