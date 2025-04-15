Мох в теплице? Секреты борьбы с зелёным захватчиком

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мох в теплице — не только эстетическая проблема, но и серьёзная угроза для растений. Он способствует повышенной влажности, закислению почвы и может стать источником грибковых заболеваний. Чтобы справиться с этой напастью, важно действовать комплексно.

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1. Удаление мха

Начните с механического удаления мха с поверхностей теплицы. Используйте щётку или скребок для очистки стен и каркаса. После этого промойте поверхности тёплой мыльной водой. Особое внимание уделите деревянным элементам, так как они особенно подвержены заражению.​

2. Обработка антисептиками

После механической очистки обработайте поверхности антисептическими средствами. Для деревянных частей используйте 15%-й раствор сульфата железа (1,5 кг на 10 л воды), а для фундамента — раствор пищевой соды (200 г на 2 л воды). Эти меры помогут предотвратить повторное появление мха.

3. Замена верхнего слоя почвы

Снимите верхний слой грунта, где мох особенно активно разросся, и замените его свежей почвой. Это поможет избавиться от спор мха и улучшить структуру почвы. После замены рекомендуется провести известкование или внести доломитовую муку для снижения кислотности.

4. Улучшение вентиляции и освещения

Обеспечьте регулярное проветривание теплицы, открывая двери и форточки. Удалите предметы, создающие тень, чтобы увеличить поступление солнечного света. Хорошая вентиляция и освещение создадут неблагоприятные условия для роста мха.​

5. Контроль влажности

Избегайте чрезмерного полива и следите за уровнем влажности в теплице. При необходимости установите дренажные системы для отвода лишней влаги. Сухая и хорошо дренированная почва препятствует развитию мха.​

6. Посев сидератов

После сбора урожая посейте сидераты, такие как горчица или рожь. Они обогатят почву питательными веществами, улучшат её структуру и подавят рост мха. Перед посадкой основных культур сидераты скашивают и заделывают в почву.​

7. Профилактические меры

Регулярно проверяйте теплицу на наличие мха и при первых признаках принимайте меры. Поддерживайте оптимальные условия для роста культурных растений, чтобы они могли конкурировать с мхом за ресурсы

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

