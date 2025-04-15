Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устанавливаете тёплый пол? Вот какую ошибку совершают почти все
Стальная спина и сильные ноги заказывали? Найдено универсальное упражнение для всего тела
Вкус детства без недостатков: молочный суп, который радует
Этот факт о черепахах вас поразит — секрет долгожителей раскрыт
Ледники тают — острова исчезают: глобальное потепление ставит на карту исчезновение целых стран
Лёгкий, но ненадёжный: как алюминий проигрывает чугуну под капотом
Регион-сюрприз: кто победил в туристической гонке Италии
Автомобили трёх марок резко упали в цене в России
Я больше вести не буду: Слава в сердцах высказалась о работе на Шансоне года — причина удивит

Мох в теплице? Секреты борьбы с зелёным захватчиком

2:41
Садоводство

Мох в теплице — не только эстетическая проблема, но и серьёзная угроза для растений. Он способствует повышенной влажности, закислению почвы и может стать источником грибковых заболеваний. Чтобы справиться с этой напастью, важно действовать комплексно.

теплица
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain
теплица

1. Удаление мха

Начните с механического удаления мха с поверхностей теплицы. Используйте щётку или скребок для очистки стен и каркаса. После этого промойте поверхности тёплой мыльной водой. Особое внимание уделите деревянным элементам, так как они особенно подвержены заражению.

2. Обработка антисептиками

После механической очистки обработайте поверхности антисептическими средствами. Для деревянных частей используйте 15%-й раствор сульфата железа (1,5 кг на 10 л воды), а для фундамента — раствор пищевой соды (200 г на 2 л воды). Эти меры помогут предотвратить повторное появление мха.

3. Замена верхнего слоя почвы

Снимите верхний слой грунта, где мох особенно активно разросся, и замените его свежей почвой. Это поможет избавиться от спор мха и улучшить структуру почвы. После замены рекомендуется провести известкование или внести доломитовую муку для снижения кислотности.

4. Улучшение вентиляции и освещения

Обеспечьте регулярное проветривание теплицы, открывая двери и форточки. Удалите предметы, создающие тень, чтобы увеличить поступление солнечного света. Хорошая вентиляция и освещение создадут неблагоприятные условия для роста мха.

5. Контроль влажности

Избегайте чрезмерного полива и следите за уровнем влажности в теплице. При необходимости установите дренажные системы для отвода лишней влаги. Сухая и хорошо дренированная почва препятствует развитию мха.

6. Посев сидератов

После сбора урожая посейте сидераты, такие как горчица или рожь. Они обогатят почву питательными веществами, улучшат её структуру и подавят рост мха. Перед посадкой основных культур сидераты скашивают и заделывают в почву.

7. Профилактические меры

Регулярно проверяйте теплицу на наличие мха и при первых признаках принимайте меры. Поддерживайте оптимальные условия для роста культурных растений, чтобы они могли конкурировать с мхом за ресурсы

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Авто
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60 Аудио 
Найден способ значительно удешевить строительство дорог в России благодаря технологии переработки древесных отходов
Наука и техника
Найден способ значительно удешевить строительство дорог в России благодаря технологии переработки древесных отходов Аудио 
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты
Еда и рецепты
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Эликсир из чайника: одна чашка заменяет полаптеки
Последние материалы
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Роспотребнадзор молчит: кто ответит за загрязнение пляжей Анапы и Керчи?
Выбор сорта: какие томаты дадут самый крупный и вкусный урожай
Как сделать из 30 квадратов стильное и просторное жильё
Дача в СССР: от картошки до шашлыков  
Бросьте всю эту химию: вот как ягода из леса окрасит пасхальные яйца в нежный розовый цвет за ночь
Тайна девятой планеты раскрыта: как гравитация меняет нашу Солнечную систему
Интерьер оживает: простые детали для настроения этой весной, которые творят чудеса
Морщины исчезнут: почему пептидные сыворотки — это ваш лучший союзник в борьбе со старением
Kia запланировала продажи в России: 50 тысяч автомобилей и забытые амбиции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.