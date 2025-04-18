Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взорвёт образ или сведёт с ума? Чёлка — плюсы и минусы, прежде чем идти к парикмахеру
Топ-7 упражнений, которые заставят ваш пресс работать на максимум
Этот пирог покоряет ароматом — и не требует много времени
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Спанбонд против заморозков и жары: как работает агроволокно на грядке
Французский порт, который когда-то называли Чикаго Прованса
Цветёт флокс — поднимается Луна: весеннее полнолуние с особым смыслом
Продажи растут — аварии множатся: обратная сторона китайского бума
Полюс передаёт золото: 100% контроля в руках Южуралзолото — вот что это означает

Девичий виноград: как из одной ветки сделать зеленую стену за рекордные сроки

2:09
Садоводство

Для успешной посадки и ухода за девичьим виноградом, выращенным из семян, нужно соблюсти несколько ключевых этапов, которые помогут вам вырастить здоровое и крепкое растение.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

1. Подготовка семян

Первым шагом является подготовка семян. Для этого их необходимо замочить в воде на 24 часа. Это поможет активировать процесс прорастания. После этого можно высаживать семена в контейнеры с легким, хорошо дренированным грунтом. Оптимальная глубина посадки — 1-2 см. Контейнеры следует поставить в теплое и светлое место, где температура будет поддерживаться в пределах 20-25 градусов Цельсия.

2. Уход за всходами

После появления всходов важно обеспечить растения достаточным количеством света. Если его недостаточно, рекомендуется использовать фитолампы. Полив должен быть регулярным, но не избыточным — переувлажнение почвы может привести к гниению корней.

3. Пересадка в открытый грунт

Когда растения достигнут высоты около 10 см и на них появится несколько настоящих листьев, можно пересаживать их в открытый грунт. Важно выбрать солнечное место с хорошей защитой от ветра. Перед пересадкой рекомендуется закалить растения, постепенно приучая их к условиям наружного воздуха.

4. Уход за девичьим виноградом

Уход за девичьим виноградом включает регулярный полив, особенно в жаркие дни, а также подкормку удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Это поможет растениям развиваться активнее. Также важно следить за состоянием листвы и при необходимости обрезать поврежденные или больные листья.

5. Советы по выращиванию здорового девичьего винограда

В целом девичий виноград — неприхотливое растение. Но регулярное внимание к поливу, освещению и питательным веществам поможет ему стать здоровым и крепким украшением вашего сада.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов
Недвижимость
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов Аудио 
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Домашние животные
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Как понять, чего не хватает огурцам: об этом вам расскажут их листья
Тайны Грозного: где найти вкуснейшую кухню и незабываемые панорамы?
Певица Алекса показала фото со дня рождения дочери: целых 4 года
Эти компании уже изменили будущее планеты — и теперь мы платим цену
Секрет стройности без фитнеса: делаем лимфодренажный массаж дома
Обычная привычка делает ваш дом пыльным — весной это особенно опасно
Цена нефти Brent перешла к росту! Что стоит за неожиданным скачком
Все знают, но делают не так: ошибки при выращивании рассады капусты
Японское правило питания поможет скинуть до 20 кг: вот как это работает
Машина сгниёт быстрее, чем вы думаете: что скрывает ваш гараж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.