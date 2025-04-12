Как выбрать подходящий сорт индийской лагерстримии для вашего сада

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензии — одни из самых любимых кустарников среди садоводов, однако с ними начинают происходить неприятные изменения. Некоторые эксперты рекомендуют отказаться от высаживания гортензий из-за их уязвимости к новому климату. К счастью, существует альтернатива — многолетний цветущий кустарник, который прекрасно растет в условиях, неблагоприятных для гортензий.

Фото: Own work by Atamari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Индийская лагерстремия

Проблемы с гортензиями

Гортензии, со своими белоснежными метельчатыми соцветиями (H. arborescens) и огромными синими и розовыми цветами, становятся всё более редкими в садах. Причина кроется в изменении климата: повышение температуры и редкие осадки. Жаркие, сухие лета наносят вред гортензиям, которые любят влагу и не могут справляться с высокими температурами.

Изабель ван Груненген из Королевской садоводческой академии объясняет, что именно высокие температуры и сухие условия становятся основными факторами, влияющими на здоровье этих растений. Хотя в горных и влажных зонах гортензии все еще могут процветать, в самых теплых регионах, таких как Полабí или Южная Моравия, они больше не чувствуют себя комфортно.

Альтернатива гортензиям: индийская лагерстримия

Садоводы рекомендуют рассмотреть индийскую лагерстримию как альтернативу гортензиям. Этот декоративный кустарник привлекает внимание своими длими, яркими и насыщенными цветами. Лагерстримия цветет с июля по сентябрь и может иметь цветы различных оттенков: белого, фиолетового, розового и ярко-красного. Цветы остаются на растении до трёх месяцев.

Лагерстримия происходит из южной и юго-восточной Азии и была выведена селекционерами для создания более морозоустойчивых и компактных сортов. Многие из этих сортов могут выдерживать морозы до -23 °C, если их правильно укрыть на зиму. В более холодных регионах можно выбрать карликовые сорта и выращивать их в контейнерах.

Уход за индийской лагерстримией

Индийская лагерстримия может стать отличной заменой как для обыкновенного сирени, так и для гортензий, обеспечивая такое же обильное цветение. В зависимости от сорта, она может вырасти от полуметра до пяти метров. Растет она достаточно медленно, за исключением некоторых более быстрых сортов.

Таким образом, если вам нравятся гортензии, возможно, пришло время рассмотреть альтернативные варианты, такие как индийская лагерстримия, которые адаптированы к изменяющимся климатическим условиям и могут стать настоящим украшением вашего сада.