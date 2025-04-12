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Мандевила: красота, которая растёт как цветочный водопад и радует многие годы

4:15
Садоводство » Цветы

Мандевила, ранее известная как дипладения, — это вьющаяся растение, которое завораживает своими яркими трубчатыми цветами и приятным ароматом. Вы можете выращивать её в горшке как комнатное и мобильное растение. Летом мандевила отлично чувствует себя на балконе или террасе. С поддержкой она растёт вверх, но также может быть культивирована как свисающая.

Мандевилла
Фото: commons.wikimedia.org by T.Voekler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мандевилла

При правильном уходе это экзотическое растение из Южной Америки будет радовать вас цветением от лета до первых заморозков в течение многих лет.

Происхождение и характеристики мандевилы

Мандевила (родовое название Mandevilla) становится всё более популярной у нас. В этом роде насчитывается более 100 видов, и растение может похвастаться большими красными, розовыми и белыми цветами, а также ярко-зелеными блестящими листьями. Период цветения продолжается с начала лета до первых морозов. Мандевила требует от четырёх до шести часов солнечного света в день, питательной, нейтральной до слегка кислой почвы и достаточного количества влаги для хорошего роста.

Как правильно ухаживать за мандевилой

Мандевилу у нас обычно выращивают в горшках как комнатное растение, чтобы её было удобно переносить в помещение для зимовки. Это красивое вьющееся растение, но будьте осторожны, если у вас маленькие дети или домашние животные, так как оно ядовито. 

При повреждении мандевилы из неё выделяется латекс, который может вызвать раздражение кожи. Поэтому при пересадке и уходе за растением рекомендуется использовать защитные перчатки.

Когда и как пересаживать мандевилу

Если вы пересадите растение сейчас, скоро оно начнёт активно расти. Во второй половине мая, когда ночные температуры не опускаются ниже 15°C, мандевилу можно разместить на теплом и светлом месте на улице.

Важно выбрать достаточно большой горшок диаметром не менее 30 сантиметров, чтобы мандевила могла развивать корневую систему. Это растение является быстрорастущим и может достигать высоты до трёх метров за летний сезон. На дно горшка обязательно уложите качественный дренаж, а подходящим субстратом будет земля для балконных растений.

Если вы хотите, чтобы растение росло вверх, при пересадке установите проволочную или бамбуковую опору. Также можно выращивать мандевилу как свисающую в подвесном кашпо, но в этом случае необходимо будет регулярно прищипывать побеги в течение вегетационного периода.

Как пережить зиму с мандевилой

Мандевила, также известная под старым названием дипладения, не устойчива к морозам, поэтому её нужно защищать от холода зимой. Лучше всего выращивать её в контейнерах, чтобы в холодный период можно было перенести растение в светлую комнату с температурой около 10 °C.

Перед тем как занести мандевилу с улицы, позвольте почве в горшке немного подсохнуть и обрежьте растение. Сильно сократите полив и избегайте подкормки в зимний период. Во время зимовки мандевила может сбрасывать листья, но не переживайте — весной она быстро преобразится, выпуская молодые побеги и новые листья.

Как размножать мандевилу

Мандевилу можно размножать семенами или черенкованием. Для этого используйте побеги, которые были удалены во время весенней обрезки. Сильная обрезка в феврале или марте стимулирует новый рост и, следовательно, цветение. Побеги должны быть укорочены на одну треть.

Для успешного укоренения черенков длиной около 8 сантиметров с двумя листьями, оставьте их на несколько часов в теплой воде, чтобы удалить латекс. Затем кончик черенков можно обработать стимулятором корнеобразования и посадить в грунт. Важно поддерживать почву влажной и иногда опрыскивать черенки. Обычно черенки укореняются в течение месяца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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