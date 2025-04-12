Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от сахара: быстрый путь к стройности или пустая надежда
Вот при какой температуре нужно стирать белую одежду
Жалобы, которые бесят ветеринаров и пугают животных: хит-парад недопонимания в зооклинике
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Домашние маски разоблачены — узнайте, что они делают с кожей на самом деле
Покупки без сюрпризов! Новый закон защитит кошельки россиян от дополнительных платежей
Тина Канделаки показала, как нейросеть ошиблась в оценке её внешности
Свекла действует не хуже виагры: врач раскрыл, почему этот овощ так ценили еще римляне
Пассажиры рейса №198 в шоке! Как скандал с едой и место у аварийного выхода привели к отмене полёта

Как увеличить рост томатов с помощью простого трюка с почвой

3:46
Садоводство » Овощи

Томаты – это очень требовательные растения, которые нуждаются в правильных питательных веществах для успешного роста. Основатель проекта Ground to Ground Шейн Гензюк поделился простым методом, который поможет укрепить стебли ваших томатов.

Томаты, помидоры
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Томаты, помидоры

Весной, когда начинается активный рост, томаты тратят свою энергию на развитие основных стеблей, что критически важно для поддержки тяжелых плодов летом. Без достаточного питания в этот период стебли томатов могут стать хрупкими и слабыми, не способными накопить необходимую энергию для формирования крупных и сочных плодов. Однако Шейн Гензюк предлагает легкий и недорогой способ улучшить рост томатов.

Использование кофейной гущи в уходе за томатами

Шейн объясняет: «Вы можете получить яркие и красивые томаты, используя натуральные ингредиенты, которые находятся у вас дома, а именно – кофейную гущу. Использованная кофейная гуща – это отличное удобрение. Она содержит питательные вещества, необходимые для здоровья растений, кислоты и азот, что делает почву идеальной для этого красного плода».

Остатки от вашего утреннего кофе не просто отходы – они насыщены азотом, который способствует росту листвы, необходимой томатам. Кроме того, кофейная гуща делает почву слабокислой, создавая оптимальную среду для крепкого роста томатов.

Более того, кофейная гуща также служит органическим средством против вредителей. Благодаря своему сильному запаху и кислотности она отпугивает слизней, защищая ваши томаты от повреждений.

Шейн утверждает: «Она также отпугивает насекомых и слизней, которые обычно привлекаются сочными томатами. Единственные существа, которые привлекает кофейная гуща – это черви, которые очень полезны для почвы».

Как правильно использовать кофейную гущу для томатов

Как и в жизни, слишком много хорошего может быть вредным. Это также справедливо и для использования натуральных удобрений на растениях, так как они могут быть более концентрированными, чем синтетические удобрения. 

Переизбыток кофейной гущи может привести к избытку азота, что вызывает избыточный рост листвы и недостаточное производство плодов. Это может привести к тому, что у ваших томатов будут очень толстые стебли, но минимальное количество плодов в летние месяцы.

Каждому растению томатов требуется от полстакана до стакана использованной кофейной гущи для получения необходимых питательных веществ. Лучше добавлять немного и быть осторожным, чем переборщить.

Шейн добавляет: «Если вы увидели эффект, но он вам не совсем подходит, вы всегда можете добавить больше кофейной гущи и корректировать со временем. Состояние вашей почвы, климат, размер растений и другие факторы могут влиять на результат».

Просто распределите кофейную гущу вокруг основания томата, оставляя пространство вокруг стебля, и перемешайте с верхним слоем почвы. После добавления кофейных зерен тщательно полейте томаты, чтобы смешать их с почвой и питать корни.

Достаточно применять кофейную гущу раз в месяц весной, так как она является удобрением с медленным высвобождением и продолжает питать ваши томаты на протяжении всего сезона роста. 

Уделяя время этому простому трюку, вы сможете обеспечить своим томатам сильные стебли, которые смогут удерживать крупные плоды в летний период.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Авто
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка Аудио 
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Садоводство, цветоводство
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов Аудио 
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Наука и техника
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Отказ от сахара: быстрый путь к стройности или пустая надежда
Вот при какой температуре нужно стирать белую одежду
Жалобы, которые бесят ветеринаров и пугают животных: хит-парад недопонимания в зооклинике
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Домашние маски разоблачены — узнайте, что они делают с кожей на самом деле
Как увеличить рост томатов с помощью простого трюка с почвой
Покупки без сюрпризов! Новый закон защитит кошельки россиян от дополнительных платежей
Тина Канделаки показала, как нейросеть ошиблась в оценке её внешности
Свекла действует не хуже виагры: врач раскрыл, почему этот овощ так ценили еще римляне
Пассажиры рейса №198 в шоке! Как скандал с едой и место у аварийного выхода привели к отмене полёта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.