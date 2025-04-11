Пять растений, которые преобразят ваш сад этим летом

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эксперт по садоводству поделился пятью растениями, которые помогут полностью преобразить ваш сад и сэкономить деньги. Эти растения не только улучшат внешний вид вашего земельного надела, но и обеспечат цветение на протяжении всего лета.

Фото: Own work by Captain-tucker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Герберы

Герберы

Герберы — это хорошо знакомая группа цветущих растений из семейства гераниевых, известная своими яркими цветами и привлекательными листьями. Эксперт подчеркивает: "Выбирайте устойчивые герберы, а не однолетние. Они обладают цветами, которые привлекают опылителей, с лета до осени и хорошо растут как на солнце, так и в полутени."

Эргерон

Если вы ищете низкие растения, стоит обратить внимание на эргерон или кампанула. "Они оба прекрасно разрастаются и дружелюбны к опылителям", — отметил специалист. Эргерон, также известный как муравьиная трава, относится к семейству астровых и представляет собой растения с небольшими цветами, напоминающими ромашку, с желтой серединой и белыми, розовыми, пурпурными или синими лепестками.

Сладкий горох

Сладкий горох — это популярное однолетнее растение, которое начинает цвести уже в мае, придавая вашему саду яркость на все лето. Это красочное и ароматное растение родом из Средиземноморья прекрасно смотрится не только в садах, но и в букете.

Пенстемон

Эксперт рекомендует пенстемон для тех, кто хочет мгновенного эффекта цвета в саду: "Если вам нужен быстрый эффект, выбирайте пенстемон. Сажайте группы из трех-пяти растений для максимального воздействия". Эти растения неприхотливы в уходе и прекрасно переносят сухие периоды.

Вербена

Вербена — идеальное растение для придания высоты бордюрам. "Это замечательное растение для бабочек, которое может соперничать с буддлейей", — добавил эксперт. Вербена очаровывает стройными стеблями, увенчанными лавандовыми соцветиями, идеально подходящими для создания диких цветов или в сочетании с декоративными травами.

Сообщество садоводов благодарно за эти советы. Один из комментаторов отметил, что он купил два пакета семян и теперь наслаждается цветами с конца мая. Другой пользователь поделился, что его любимое растение — это эрысимум, который цветет с марта по ноябрь. А кто-то другой рассказал, как они посеяли дикие цветы, которые привлекли пчел в сад.

Уточнения

Гербе́ра (лат. Gerbera) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Все виды рода произрастают в Африке (в первую очередь в Южной Африке и на Мадагаскаре), интродуцированы в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

