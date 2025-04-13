Жимолость, ирга и не только: урожайные кусты для ленивых грядок

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Рабочая неделя — в городе, дача — только по выходным? Не беда. Даже при таком графике можно собрать щедрый урожай, если выбрать растения, которым не нужен круглосуточный присмотр.

Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барбарис

Вот 7 ягодных кустарников, которые легко растут и радуют урожаем даже без постоянного ухода.

1. Жимолость съедобная

Созревает раньше всех — уже в июне. Не боится заморозков, почти не болеет и даёт урожай при минимальном поливе. Главное — посадить рядом несколько сортов.

2. Смородина золотистая

Редкий гость на дачах, а зря: устойчив к вредителям, красив как в цвету, так и осенью. Ягоды кислые, но полезные и богаты витамином C.

3. Ирга

Морозостойкий куст, не болеет, плодоносит без капризов. Но ягоды любят птицы, так что на урожай лучше ставить сетку.

4. Арония (черноплодная рябина)

Декоративная, выносливая и целебная. Урожай в конце лета. Из ягод получаются вкусные домашние заготовки и даже вино.

5. Шиповник

Растёт сам по себе, ягоды — настоящая витаминная бомба. Хорошо смотрится в живой изгороди и не требует сложного ухода.

6. Барбарис

Невысокий куст с яркой листвой. Полезные ягоды, декоративность, морозостойкость — три в одном. Главное — не сажать в заболоченных местах.

7. Калина

Любит влагу, но не капризна. Плоды висят до зимы, а после первых морозов становятся вкуснее. Сорта лучше подбирать районированные.

Уточнения

Куста́рник - жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

