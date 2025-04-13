Жимолость, ирга и не только: урожайные кусты для ленивых грядок

Рабочая неделя — в городе, дача — только по выходным? Не беда. Даже при таком графике можно собрать щедрый урожай, если выбрать растения, которым не нужен круглосуточный присмотр.
Вот 7 ягодных кустарников, которые легко растут и радуют урожаем даже без постоянного ухода.
Созревает раньше всех — уже в июне. Не боится заморозков, почти не болеет и даёт урожай при минимальном поливе. Главное — посадить рядом несколько сортов.
Редкий гость на дачах, а зря: устойчив к вредителям, красив как в цвету, так и осенью. Ягоды кислые, но полезные и богаты витамином C.
Морозостойкий куст, не болеет, плодоносит без капризов. Но ягоды любят птицы, так что на урожай лучше ставить сетку.
Декоративная, выносливая и целебная. Урожай в конце лета. Из ягод получаются вкусные домашние заготовки и даже вино.
Растёт сам по себе, ягоды — настоящая витаминная бомба. Хорошо смотрится в живой изгороди и не требует сложного ухода.
Невысокий куст с яркой листвой. Полезные ягоды, декоративность, морозостойкость — три в одном. Главное — не сажать в заболоченных местах.
Любит влагу, но не капризна. Плоды висят до зимы, а после первых морозов становятся вкуснее. Сорта лучше подбирать районированные.
Куста́рник - жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.